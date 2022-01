La notte di Capodanno ha riservato dei colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Occhi puntati in primis su Alessandro e Sophie che, in queste ultime ore si sono lasciati andare al loro primo bacio appassionante, che sembra sancire l'inizio di questa storia d'amore. Una scena che non è passata inosservata all'interno della casa di Cinecittà al punto che Soleil Sorge si è subito "messa all'opera" cimentandosi nell'imitazione della scena, prendendo in giro in primis la sua rivale Sophie.

Scatta il bacio tra Sophie e Alessandro nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, durante la notte di Capodanno il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip si è fatto particolarmente rovente e per la coppia Sophie-Alessandro è arrivato il primo vero bacio.

Approfittando del clima goliardico della serata, i due inquilini si sono lasciati andare a diversi momenti di intimità con tanto di un bacio appassionante che si sono scambiati in presenza degli altri concorrenti.

Dopo vari tira e molla, insomma, tra Alessandro e Sophie è arrivato il momento tanto atteso che non è passato inosservato, in primis agli occhi di Soleil Sorge.

Soleil prende in giro Sophie per il bacio con Basciano al GF Vip

Poco dopo la famosa scena, ecco che l'ex protagonista di Uomini e donne non si è fatta problemi a deridere e prendere in giro la sua acerrima "rivale" Sophie.

Codegoni, nelle scorse settimane, aveva ammesso di non essere intenzionata a gettarsi in una nuova frequentazione con Alessandro Basciano, al punto da escludere categoricamente che tra di loro ci sarebbe mai stato un bacio.

Alla fine, però, le cose sono andate diversamente e anche durante la scena del "bacio sotto il vischio" che doveva scambiarsi proprio con Basciano, la giovane Sophie in un primo momento ha avuto degli attimi di titubanza, salvo poi lasciarsi andare.

Il video di Soleil che deride Sophie e Basciano

A questo punto Soleil Sorge si è cimentata nella parodia di Sophie, prendendola in giro in compagnia di Gianmaria Antinolfi che proprio con Codegoni ha avuto un "mezzo flirt" all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

"No no, vabbè ma se proprio è così, va bene dai", ha esclamato Soleil, imitando la coinquilina Sophie nel momento in cui doveva baciare Basciano.

Il riassunto del bacio tra Alessandro a Sophie by Soleil



✈️✈️✈️✈️



#gfvip pic.twitter.com/JOnYcEezDE — 𝓜𝓲𝓻𝓪𝓷𝓭𝓪🌪 (@Cmarti_10) December 31, 2021

Sta di fatto che, alla fine, questo atteso bacio è arrivato, ora resta da capire come si evolverà la situazione tra i due concorrenti nel corso delle prossime giornate all'interno della casa di Cinecittà.

Sarà anche curioso vedere anche quale sarà la reazione di Sophie nel momento in cui scoprirà di essere stata presa in giro e derisa da Sorge durante la notte di Capodanno.