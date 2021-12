Prosegue l'appuntamento quotidiano con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera che andranno in onda nel corso della settimana che va dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Lara e Roberto, dato che tra i due ci sarà una vera e propria esplosione di passione e si lasceranno andare al sentimento che li unisce. Intanto Clara volterà pagina definitivamente dopo l'addio con Patrizio.

Roberto e Lara si lasciano andare alla passione: anticipazioni Un posto al sole 10-14 gennaio

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole previste su Rai 3 nel corso della settimana che va dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che tra Roberto Ferri e Lara ci saranno dei momenti di grande intimità.

Dopo aver provato a tenere a bada la loro relazione, i due si lasceranno andare alla passione e quindi si abbandoneranno al sentimento che provano l'uno nei confronti dell'altro.

E poi ancora ci sarà spazio anche per le nuove vicende legate al triangolo sentimentale che vede coinvolti Rossella, Riccardo e Virginia.

Patrizio soffre per Clara, lei va avanti e volta pagina: spoiler Un posto al sole

Occhi puntati anche su Patrizio: gli spoiler delle prossime puntate della soap opera in onda tutte le sere su Rai 3, rivelano che il ragazzo continuerà ad essere provato dalla rottura che c'è stata con Clara.

La donna, invece, reagirà in maniera del tutto differente: nonostante le difficoltà economiche e pratiche, Clara dimostrerà di essere pronta ad andare avanti e quindi a voltare pagina, prendendo così in mano le redini della sua vita dopo l'addio che lei stessa ha comunicato a Patrizio, mettendo la parole fine alla loro relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Spazio anche alle vicende di Marina Giordano: le anticipazioni di Un posto al sole fino al 14 gennaio 2022, rivelano che la donna si ritroverà al fianco di Fabrizio Rosati e insieme dovranno fare i conti con i guai del pastificio.

La crisi dell'azienda gestita da Rosati non cesserà anche se, questa volta, Fabrizio ha scelto di essere sincero al 100% in primis con se stesso, motivo per il quale prenderà in mano le redini della situazione e di tutta questa vicenda.

Speranza in crisi per Vittorio: trame Un posto al sole al 14 gennaio

A trovarsi in grande difficoltà, nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 10 al 14 gennaio 2022, sarà anche la giovane Speranza.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che la ragazza si ritroverà ancora una volta a fare i conti con la crisi e le indecisioni di Vittorio sul suo conto e con i suoi comportamenti ambigui.

Samuel riuscirà a far breccia nel cuore di Speranza a farle dimenticare definitivamente Vittorio? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole.

L'appuntamento con la soap opera dell'access prime time di Rai 3, è confermato per tutta la stagione 2022, come sempre in prima visione assoluta.

Prosegue l'appuntamento con Upas nelle serate di Rai 3

Messe da parte definitivamente le ipotesi legate ad un possibile cambio programmazione per Un posto al sole così come quelle di una conseguente chiusura definitiva.

Al momento, infatti, la soap è confermatissima nel palinsesto della terza rete Rai, merito anche dei buonissimi risultati d'ascolto registrati nel corso di questa stagione, con una media che ogni sera ha superato il muro di 1.7 milioni di spettatori e picchi di ben due milioni.

Insomma un successo tutto italiano per questa seguitissima soap che da oltre 25 anni tiene compagnia al pubblico della terza rete Rai diretta attualmente dal giornalista Franco Di Mare.