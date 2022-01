L'appuntamento con Un posto al sole ritorna nella settimana che va dal 17 al 21 gennaio 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni sulla soap opera di Rai 3 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno in primis il rapporto tra Clara e il suo ex Alberto Palladini, il quale tornerà a tenerla sotto scacco. Spazio poi alle vicende di Silvia, la quale si sentirà ferita e delusa dall'atteggiamento dei suoi amici storici nei confronti del nuovo fidanzato Giancarlo.

Patrizio e Alberto si ritrovano in guerra: anticipazioni Un posto al sole 17-21 gennaio

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 17 al 21 gennaio 2022, rivelano che il rapporto tra Patrizio e Alberto diventerà sempre più ingestibile.

Dopo l'accesa lite che c'è stata tra i due, Alberto non ha alcuna intenzione di dargliela vinta al figlio di Raffaele, motivo per il quale gli giura che dovrà pagargliela e comincerà a meditare alla vendetta da mettere in atto.

Intanto Franco si ritroverà a dover fare i conti con un comportamento sempre più strano da parte della piccola Bianca, la quale continuerà a soffrire per l'assenza prolungata di sua mamma Angela, che ha lasciato Napoli per motivi di lavoro.

Clara viene ricattata dal suo ex Alberto

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino al 21 gennaio, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Clara, la quale si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesima brutta situazione che la vede legata al suo ex Alberto Palladini.

L'uomo, infatti, tornerà all'attacco nei confronti di Clara e, questa volta, lo farà con un nuovo ricatto nei confronti della mamma di suo figlio.

Un duro colpo per Clara, la quale troverà il coraggio di sfogarsi con Nunzio, al quale confesserà di sentirsi sotto pressione per l'ingente carico di responsabilità cui si è trovata a dover far fronte dopo la morte di suo padre.

E poi ancora, gli spoiler di questi nuovi episodi di Un posto al sole rivelano che la crisi tra Marina e Fabrizio si farà sempre più evidente.

Silvia si sente sola: trame Un posto al sole al 21 gennaio 2022

Dopo l'ennesimo problema sorto al pastificio, Fabrizio non farà altro che chiudersi sempre più in sé stesso e in questo modo renderà tutto complicato anche con Marina Giordano.

Intanto Silvia si ritroverà a vivere una situazione di grande difficoltà. La donna, infatti, si renderà conto che i suoi amici di vecchia data non vogliono accettare il suo nuovo fidanzato Giancarlo e, questa situazione, la porterà a soffrire. La donna sarà in crisi, dato che non riuscirà a vivere liberamente la sua relazione.

Le anticipazioni di Un posto al sole al 21 gennaio, infatti, rivelano che Silvia si sentirà sempre più sola motivo per il quale deciderà di confidarsi con Mariella che, a sua volta, metterà sotto pressione Guido.