Da non perdere le nuove anticipazioni di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 dicembre al 3 gennaio 2022 su Rai 3 alle 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove possono essere viste anche in replica. Nelle prossime puntate, Rossella sarà molto delusa dalle bugie di Riccardo e, complice un bicchiere di troppo, si troverà molto vicina al suo ex Patrizio che, dal canto suo, ha il cuore a pezzi dopo la delusione ricevuta da Clara. Alberto avrà in mente un nuovo piano per riavere Clara e così chiederà aiuto a Niko. Intanto, Silvia si prepara a trascorrere un Capodanno tra segreti e bugie che difficilmente dimenticherà.

Rossella, Riccardo e Virginia: la verità nelle nuove puntate di Un posto al sole

Che cosa è successo davvero a Bolzano? Lo scopriremo nei prossimi episodi di Un posto al sole, nei quali Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo avranno modo di confrontarsi in merito all'ingombrante presenza di Virginia, l'ex moglie di Crovi. Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) saranno scossi da un imprevisto che turberà la loro apparente tranquillità famigliare, senza contare che anche i problemi al lavoro di Nunzio si faranno sempre più importanti.

Momenti tenerissimi per il dolce Jimmy (Gennaro De Simone), che freme e non vede l'ora di incontrare di nuovo la bimba della quale è innamorato, ovvero Cristina Ferri (Camilla Cossu).

Un posto al sole anticipazioni: Rossella e Patrizio si baciano

Continuando con le nuove trame di Upas, vedremo Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) distrutto per la fine della sua storia d'amore con Clara. A consolarlo ci penserà Rossella, anch'essa provata da quanto successo a Bolzano. Complice l'atmosfera allegra delle feste e qualche bicchiere di troppo, i due si baceranno e condivideranno con nostalgia la loro storia d'amore passata.

Nel frattempo Lara (Chiara Conti) tenterà ancora di addolcire il rude temperamento di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma sulla sua strada c'è sempre lei, Marina.

Alberto fa una richiesta spiazzante a Niko, spoiler Un posto al sole

Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, Alberto (Maurizio Aiello) non si arrenderà e continuerà a tramare per riavere con sé Clara.

Certo di aver ormai conquistato la fiducia di Niko, gli farà una spiazzante richiesta che riguarda proprio la sua ex fidanzata e Federico: che cosa avrà in mente?

Intanto Vittorio (Amato D’Auria) è ormai sicuro che Speranza (Masiasole Di Maio) sia sul punto di cedere alla corte di Samuel (Samuele Cavallo). Attenzione alla festa di Capodanno che vedrà protagonista un gioco proposto da Bice (Lara Sansone): Silvia (Luisa Amatucci), Guido e Mariella faranno venire a galla segreti e bugie inaspettati.