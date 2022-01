Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la settimana dal 17 al 21 gennaio e al centro dell'attenzione tornerà la famiglia Colombo, con i dubbi di Veronica che diventeranno certezza, perché la donna scoprirà che la madre di Stefania è Gloria: il rapporto con Ezio sarà inevitabilmente compromesso. Tina e Agnese torneranno a Milano, mentre Dante inizierà a collaborare con il Paradiso per l'affare con gli americani e resterà colpito da Flora. Gemma verrà accettata da Adelaide per il ruolo di cavallerizza, mentre Irene sarà preoccupata per la presunta vendita della casa in cui abita.

Infine Tina e Vittorio si troveranno molto vicini.

La resa dei conti tra Veronica ed Ezio

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6, nella settimana dal 17 al 21 gennaio Veronica nutrirà forti dubbi nei confronti di Ezio e sarà sicura che l'uomo le stia nascondendo qualcosa. La donna cercherà di non far emergere le sue preoccupazioni, ma quando vedrà la reazione del suo compagno nel sentir parlare Stefania di Gloria inizierà a indagare a riguardo. Veronica riuscirà a impossessarsi delle chiavi di casa della signora Moreau, che starà via per qualche giorno, e perlustrandola troverà una foto che la ritrae con Ezio: la donna si toglierà ogni dubbio. Quando affronterà il compagno, Colombo proverà a rassicurarla di amare solo lei, ma il loro rapporto sarà inevitabilmente compromesso e presto ci sarà un confronto tra Gloria e Veronica.

Vittorio accetterà di lavorare con Dante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel frattempo, al Paradiso, Vittorio sarà indaffarato a causa del progetto con gli americani e Dante si proporrà di aiutarlo nella gestione di questa nuova avventura. Beatrice incoraggerà suo cognato, invitandolo a dimenticare il passato e anche Umberto spingerà Vittorio ad accettare la collaborazione con Dante.

Quest'ultimo, intanto, resterà molto colpito da Flora, che sarà messa in guardia da Agnese sui trascorsi dell'uomo. Conti accetterà l'aiuto di Dante: affiancato da Beatrice, Romagnoli proverà a conquistare la sua fiducia.

Gemma sarà convocata da Adelaide: anticipazioni settimana 17-21 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 17 al 21 gennaio rivelano che Tina e Agnese ritorneranno a Milano e potranno riabbracciare Armando.

Per la giovane cantante si presenterà subito l'occasione di cantare grazie a Vittorio e l'emozione porterà i due amici a essere molto vicini. Nel frattempo Gemma sarà messa alla prova da Adelaide per capire se è in grado di gareggiare come aspirante campionessa di equitazione: tutto andrà per il meglio. La ragazza, tuttavia, sarà preoccupata per sua madre, perché la tensione tra Veronica ed Ezio non passerà inosservata. Infine Irene sarà in difficoltà, perché scoprirà che la casa in cui abita verrà messa in vendita.