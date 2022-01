Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 24 al 28 gennaio 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati sulle vicende di Marina, la quale si ritroverà in forte crisi per quanto riguarda la delicata e difficile situazione che sta affrontando al fianco di Fabrizio. Patrizio, invece, comincerà a essere stufo dei ricatti provocatori di Alberto Palladini, motivo per il quale deciderà di reagire.

Marina in crisi e c'entra Fabrizio: trame Un posto al sole 24-28 gennaio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 28 gennaio 2022 rivelano che le condizioni di salute di Fabrizio continueranno a essere molto preoccupanti.

L'uomo, infatti, metterà in evidenza un'aggressività che non passerà inosservata e farà spaventare moltissimo anche Marina Giordano.

La donna infatti, col passare dei giorni, comincerà a essere in crisi, stufa e al tempo stesso preoccupata per questa situazione che riguarda Fabrizio.

Marina, però, potrà contare ancora una volta sul sostegno da parte di Roberto Ferri, che sarà al suo fianco in questo momento così delicato.

Roberto si riavvicina di nuovo a Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole al 28 gennai, rivelano che Ferri metterà da parte il suo rapporto con Lara per stare al fianco di Marina, dato che sarà preoccupato per l'incolumità della donna, ma anche un po' per se stesso.

Col passare dei giorni le condizioni di salute di Fabrizio andranno incontro a un netto miglioramento, ma questa volta Giordano lo metterà alle strette e di fronte a una scelta da prendere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto un piccolo incidente domestico che vedrà coinvolta Silvia potrebbe rivelarsi il motivo di un riavvicinamento con la figlia Rossella, dato che i rapporti tra le due non sono più idilliaci: ormai sembrano viaggiare su due binari completamente differenti.

Patrizio stufo di Alberto Palladini: anticipazioni Un posto al sole al 28 gennaio

Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole previste dal 24 al 28 gennaio 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Clara e Patrizio. Il ragazzo non vorrà rassegnarsi alla fine della loro storia d'amore, motivo per il quale chiederà a Clara di avere ancora un ultimo confronto.

Come se non bastasse, Patrizio si ritroverà a dover fare i conti con i ricatti e le provocazioni da parte di Alberto Palladini, che non intende mollare la presa.

Questa volta, però, Patrizio apparirà stufo della situazione che si è creata, motivo per il quale deciderà di reagire ai ricatti di Alberto.

Patrizio deciderà così di mettere in atto una mossa sorprendente e del tutto inattesa per rispondere ai modi di fare del perfido e astuto Palladini, che continua a tenerlo sotto scacco.