Nelle scorse ore, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, potrebbe essersi creata una nuova alleanza che, simpaticamente, potrebbe chiamarsi 'alleanza del fumo'. Sono diversi i vipponi che, nel corso della loro giornata, vengono ripresi mentre sono intenti a fumare le sigarette. Nella casa, infatti, sono stati creati degli spazi appositi dedicati proprio ai fumatori. C'è chi, però, ha accesso una sigaretta e ha fumato direttamente all'interno della casa, al di fuori dalle zone consentite. Il concorrente in questione è Giucas Casella, che ha commesso il fatto con la 'complicità' di Lulù Selassié.

Anche Manuel Bortuzzo fumerebbe all'interno della casa

Ma Giucas non sarebbe l'unico che, nel corso della sua permanenza nel programma, ha fumato all'interno della casa. Sembrerebbe, infatti, che anche Manuel Bortuzzo (fidanzato proprio di Lulù) fumerebbe nei luoghi non consentiti e, in particolare, lo farebbe addirittura a letto. Questo, almeno, è quanto segnalato da alcuni utenti su Twitter, anche se (almeno al momento) non sono presenti video a conferma di questo.

Manuel che fuma sotto le coperte HAAHAHAH #GFVIP — llllau🧬itsme (@lau_itsme) January 17, 2022

Al di là di questo fatto (che, almeno stando al regolamento, sarebbe vietato), Manuel in questi giorni è sempre più protagonista della casa a causa del suo imminente addio al programma.

Nonostante sia quasi sempre tra i preferiti e immuni, Bortuzzo (come annunciato nelle scorse settimane dal padre Franco) dovrà presto dire addio al GF a causa delle sue condizioni di salute.

Manuel scrive una lettera a Lulù: 'Resto a guardarti, fermerei il tempo se potessi'

Non si sa con esattezza quando il ragazzo lascerà la casa.

Quel che è certo è che per Lulù (sua fidanzata) l'addio di Manuel sarà un duro colpo da metabolizzare e, probabilmente, proprio per questo il giovane ha voluto scrivere una vera e propria lettera d'amore alla ragazza. In particolare, Bortuzzo ha ammesso che l'amore per la ragazza gli permette anche di dimenticarsi della sua condizione che tanto lo "soffoca".

Manuel, poi, ha definito la principessa come "la vita che non riesco a vivere", sottolineando poi di sentirsi capito. Il ragazzo, poi, ha voluto chiedere scusa a Lulù per non riuscire a darle tutto ciò che desidera: "Scusa se non ti faccio vivere le cose come le hai sempre sognate".

Insomma: la relazione tra i due giovani sembra essere seria, con i due che si ripromettono di continuare la loro relazione anche al di fuori dalla casa. Manuel, in particolare, ha promesso a Lulù che farà di tutto per cercare di essere "all'altezza", sottolineando di sentirisi invincibile e di sentire accendersi nuovamente la speranza nel momento in cui guarda la ragazza nei suoi occhi.