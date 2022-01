Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 24 al 28 gennaio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Ferri proporrà alla giovane Petrone di entrare in affari von lui ignaro del segreto che nasconde. Marina farà di tutto pur di stare accanto a suo marito che però compirà un gesto estremo che metterà la sua vita in serio pericolo. Roberto cercherà di far riflettere la Giordano e comincerà a trascurare Lara. Patrizio comincerà a chiedersi quali sono stati i reali motivi della sua rottura con Clara.

Mariella cercherà di aiutare Sasà a riconquistare il suo uomo.

La sofferenza di Fabrizio

Marina cercherà in tutti i modi di stare accanto a suo marito distrutto dal fallimento della sua vita professionale. Patrizio Giordano deciso a scoprire il vero motivo che si nasconde dietro lo strano comportamento di Clara cercherà di avere un confronto con la donna che alla fine si rivelerà del tutto fallimentare. Franco invece cercherà di rassicurare Katia circa il comportamento di Nunzio e sul suo legame con Chiara. Roberto cercherà di far riflettere Marina a far luce sui suoi reali sentimenti proprio quando Fabrizio, preso dalla disperazione, si lascerà a dare ad un gesto estremo. Clara comincerà a provare fastidio per la presenza costante di Alberto nella sua vita mentre Patrizio troverà bla forza di capire e riconoscere i suoi errori.

Salvatore cercherà di confidare a Mariella i suoi problemi sentimentali ma l'arrivo di sua sorella gli impedirà di confidarsi a cuore aperto.

La gelosia di Marina

Marina Giordano comincerà a riflettere sulle parole di Roberto e al contempo comincerà a manifestare gelosia e risentimento nei confronti di Lara. Intanto la vita di Fabrizio continuerà a rimanere appesa ad un filo.

Patrizio Giordano invece, stanco delle continue provocazioni di Palladini, prenderà una sorprendente ed inaspettata decisione. Mariella consiglierà a Salvatore di interrompere le chat con altri uomini per salvaguardare il suo rapporto con Bruno. Nonostante le preoccupazioni Marina continuerà ad occuparsi di Fabrizio, Roberto invece per restare accanto alla Giordano comincerà a trascurare Lara, preoccupato per l'incolumità della donna.

Jimmy e Bianca in occasione del giorno della memoria scopriranno una storia di quei tempi legata a Palazzo Palladini. Roberto farà una importante proposta lavorativa a Chiara Petrone ignaro del segreto che la ragazza nasconde sul Gruppo Petrone. Le condizioni di Rosato cominceranno a migliorare e per questo motivo Marina, stanca del suo comportamento violento, lo metterà di fronte ad una scelta. Un incidente domestico in casa Graziani, sarà l'occasione di riavvicinamento tra madre e figlia.