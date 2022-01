Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda su Rai 3, Angela Poggi ha scelto di lasciare Napoli per andare in trasferta in Sicilia. Franco non ha preso bene la decisione della moglie, ma l'ha accettata. Per dei personaggi che lasciano la soap, però, altri ne sopraggiungeranno. Infatti nei prossimi episodi tornerà nel cast la mamma di Nunzio, Katia Cammarota. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex fidanzata di Boschi potrebbe restare in città per un po' di tempo.

Un posto al sole, anticipazioni prossimi episodi: Katia Cammarota torna in città

Negli ultimi episodi di Un posto al sole c'è stata un po' di maretta alla Terrazza. La moglie di Franco ha scelto nuovamente la carriera alla famiglia, prendendo la decisione di trasferirsi per un po' di tempo in Sicilia, per seguire da vicino un progetto della fondazione. Boschi non ha digerito la scelta della compagna, ma ha dovuto subire il fatto di restare separato dalla consorte per un po' di tempo. Nella vita di Franco, però, si riaffaccerà nuovamente la sua ex fidanzata e mamma di suo figlio Nunzio: Katia Cammarota tornerà a Napoli.

Un posto al sole, trame prossime puntate: Franco, Nunzio e Katia Cammarota di nuovo insieme

Se da un lato la famiglia di Franco composta da Angela e Bianca si è "separata" con la partenza di Poggi, dall'altro per Boschi ci sarà la possibilità di riunire l'altra parte della sua famiglia. Infatti, dopo il ritorno a Posillipo di Nunzio, il figlio adottato da Franco qualche anno fa, nelle prossime puntate di Un posto al sole tornerà in scena anche Katia Cammarota, mamma del giovane.

A questo punto, pertanto, il marito di Angela avrà nella sua vita una vecchia fiamma, con cui ha avuto una storia d'amore.

Un posto al sole, spoiler prossimi episodi: Katia Cammarota resta per un po' di tempo a Napoli

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole non hanno rivelato se Franco cadrà fra le braccia della sua ex.

Infatti al momento Boschi è ancora sposato con Angela, anche se nell'ultimo periodo hanno avuto problemi per via del trasferimento di Poggi. L'unica cosa certa, attualmente, è che il personaggio di Katia Cammarota resterà nel capoluogo campano per un po' di tempo; anche Nunzio sembrerebbe destinato a restare a Napoli in pianta stabile, in quanto ha trovato un impiego presso l'azienda di Roberto Ferri. Non resta pertanto che attendere per scoprire se per Katia Cammarota e Franco ci sarà un ritorno di fiamma o se Boschi resterà fedele a sua moglie anche a distanza.