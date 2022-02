Maria De Filippi sta per tornare con il serale di Amici 2022 su Canale 5. Le anticipazioni sul talent show rivelano che, in queste settimane, sono cominciate le sfide per decretare i nomi dei concorrenti che accederanno allo show di prima serata.

La messa in onda è prevista a partire dal mese di marzo in poi in prime time e, a quanto pare, lo show non dovrebbe essere trasmesso in diretta televisiva, così come speravano i numerosi fan del talent show.

Il ritorno di Amici 2022 in prima serata su Canale 5: anticipazioni prima puntata

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul serale di Amici 2022 rivelano che la prima puntata di questa nuova edizione è prevista il prossimo 19 marzo 2022.

Il talent show di Maria De Filippi erediterà la serata del sabato che sarà lasciata vuota da C'è posta per te, l'altro programma di successo della conduttrice che in queste settimane sta ottenendo risultati d'ascolto ben al di sopra delle aspettative, con una media costantemente superiore ai cinque milioni di fedelissimi.

Dal 19 marzo 2022, quindi, i cantanti e i ballerini di Amici si sfideranno per cercare di conquistare, settimana dopo settimana, il passaggio e l'accesso alla puntata successiva, fino ad arrivare alla fatidica finalissima di questa ventunesima edizione, che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto.

Il serale di Amici 2022 sarà in diretta o registrato?

Il serale di Amici 2022 andrà in onda in diretta tv oppure verrà registrato?

È questa un'altra domanda che si pongono i numerosi fan della trasmissione.

Negli anni precedenti, infatti, il talent è sempre stato trasmesso in differita su Canale 5 e a quanto pare, lo stesso schema potrebbe ripetersi anche quest'anno.

Il talent show, infatti, non dovrebbe andare in onda in diretta televisiva, così come auspicavano i numerosi fan che speravano di poter avere voce in capitolo con il televoto.

Retroscena sul cast del serale di Amici 2022: Stefano De Martino verso la riconferma

Ma chi ci sarà nel cast del serale di Amici 2022? Al momento emergono dei retroscena su chi dovrebbe esserci nuovamente in giuria e, tra i nomi che circolano, spicca quello di Stefano De Martino.

Il ballerino e conduttore napoletano, a quanto pare, sarebbe in pole position per tornare a vestire i panni di giurato dello show Mediaset, dopo la buona performance dello scorso anno.

Lo stesso Stefano, in una recente intervista, aveva ammesso che malgrado i vari impegni Rai che lo vedranno protagonista in prime time nei prossimi mesi, non avrebbe potuto dire no ad una eventuale riconferma da parte di Maria De Filippi nel cast del serale di questa ventunesima edizione.

Al suo fianco ritroveremo Stash e Filiberto Di Savoia? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.