Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6, nuove avvincenti puntate sono in arrivo nella settimana 7-11 marzo 2022. Le anticipazioni sulla celebre soap opera di Rai 1, che si avvia verso il gran finale di questa sesta stagione, rivelano che ci sarà anche un omaggio a Rosanna Vaudetti, storica annunciatrice della tv di Stato che sarà presente nel cast de Il Paradiso 6, interpretata dall'attrice Rebecca Sisti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 7-11 marzo: l'omaggio a Rosanna Vaudetti

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che saranno trasmesse dal 7 all'11 marzo 2022 arrivano dalle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti.

L'annunciatrice Rai Rosanna Vaudetti ha infatti svelato in anteprima che sarà protagonista di alcuni episodi della soap opera, dove le verrà reso omaggio. A interpretare Vaudetti in queste puntate speciali della soap opera pomeridiana di Rai 1 sarà l'attrice Rebecca Sisti che si affaccerà per la prima volta nel cast de Il Paradiso 6.

La sfilata delle Veneri: anticipazioni Il Paradiso 6 all'11 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso 6 fino all'11 marzo 2022 rivelano che Rosanna Vaudetti sarà al centro dell'attenzione perché condurrà la sfilata delle Veneri all'interno del grande magazzino, guidato da Vittorio Conti. Vaudetti ha svelato che, per l'occasione, ha prestato anche degli abiti di scena all'attrice che vestirà i suoi panni nella soap opera, tra cui un tubino da sera ricamato e un tailleur con un cappellino stile Jackie Kennedy.

"Ma non le ho dato consigli: lei è stata perfetta", ha svelato Vaudetti che ha anche dichiarato di aver visitato il set de Il Paradiso delle signore 6 e di aver fatto un tuffo nel passato. Insomma questa nuova sfilata delle Veneri del Paradiso si preannuncia particolarmente attesa: riusciranno a cavarsela nel migliore dei modi, al punto da non deludere in primis le aspettative di Vittorio Conti?

Rosanna Vaudetti sogna un posto nel cast de Il Paradiso delle signore

Un periodo decisamente non facile per il proprietario del grande magazzino, dopo aver scoperto di dover dividere la gestione del suo amato negozio assieme a Dante Romagnoli che è entrato in possesso delle quote del Paradiso che appartenevano a Umberto Guarnieri.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, Vaudetti non ha nascosto che in futuro le piacerebbe poter entrare ne cast della celebre soap opera di Rai 1, magari interpretando i panni della mamma della contessa Adelaide, interpretata dall'attrice Vanessa Gravina. Gli sceneggiatori la accontenteranno? Lo scopriremo nella settima stagione.