Cresce l'attesa per il serale di Amici 2022 ed emergono i primi retroscena e le anticipazioni su quello che sarà il cast di questa ventunesima edizione.

Al timone dello show ci sarà ancora una volta Maria De Filippi che, anche quest'anno, proporrà al pubblico di Canale 5 uno show fatto di musica dal vivo e balli. Ma chi saranno i giudici del serale? Non si esclude un possibile ritorno dell'amatissimo Stefano De Martino.

Ecco le prime anticipazioni sul serale di Amici 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 2022 rivelano che il serale debutterà a marzo in prime time su Canale 5.

Anche quest'anno, lo show andrà in onda di sabato sera ed erediterà così la serata da C'è posta per te, attualmente in onda con grande successo sempre sulla rete ammiraglia del Biscione.

Al momento, però, non si conosce ancora la data esatta della partenza (la prima puntata potrebbe andare in onda il 19 marzo) così come non si sa con esattezza se il serale sarà in diretta oppure in differita.

Di sicuro, però, ci sono i primi quattro concorrenti che sono stati scelti e che si metteranno in gioco al serale per conquistare l'accesso alla finalissima.

Trattasi di Sissi, Dario, Michele e Alex: due cantanti e due ballerini che sono riusciti ad ottenere il giudizio positivo dei prof e sono già al lavoro per lo show di prima serata.

Retroscena cast Amici 2022: Stefano De Martino fa chiarezza

Per quanto riguarda la giuria, invece, secondo ai retroscena delle ultime ore si parlava di una possibile sostituzione di Stefano De Martino, complice il suo impegno televisivo su Rai 2.

Una versione dei fatti che, tuttavia, in questi giorni è stata smentita dallo stesso De Martino, il quale ha fatto sapere che di fronte ad una chiamata di Maria De Filippi per il serale di Amici 2022, non direbbe affatto di no.

"Se Maria dovesse chiedermelo non mi tirerei indietro!", ha ammesso Stefano De Martino senza troppi mezzi termini, confermando la sua totale devozione nei confronti di "mamma Maria".

Cast serale Amici 2022: giuria verso la riconferma?

Insomma pur essendo impegnato su Rai 2 con la nuova stagione di Stasera tutto è possibile, lo show del martedì sera che conduce ormai da diversi anni, De Martino non ha escluso il suo ritorno nel cast del serale della nuova edizione di Amici, alla luce anche del grande successo ottenuto lo scorso anno assieme a Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

Cosa succederà a questo punto? Maria De Filippi confermerà in toto la giuria anche ad Amici 2022 e proverà a bissare il boom di ascolti clamoroso dello scorso anno (media di circa sei milioni di spettatori complessivi)? Lo scopriremo ufficialmente nel corso delle prossime settimane.