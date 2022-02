Carmen Russo è stata una concorrente del GFVip. All'interno della casa più spiata d'Italia, la ballerina ha avuto un diverbio con Nathaly Caldonazzo: l'ex gieffina ha precisato di non essere mai stata amica della showgirl romana. Inoltre, ha ribadito che suo marito non ha mai chiamato la 52enne per invitarla al matrimonio.

Il precedente

Mentre erano coinquiline al GFVip, Carmen aveva deciso di nominare Nathaly. Quest'ultima, però, era apparsa piuttosto spiazzata. Il motivo? Caldonazzo aveva riferito a Signorini che non si sarebbe mai aspettata di ricevere un voto dalla sua amica.

A tal proposito la 52enne romana aveva rivelato di essere stata anche invitata al matrimonio di Carmen e Enzo Paolo Turchi. La stessa Caldonazzo aveva sostenuto che il coreografo l'aveva chiamata personalmente per invitarla all'evento.

Russo smentisce

In un'intervista rilasciata a Novella 2000, Carmen Russo ha smentito quanto dichiarato da Nathaly Caldonazzo. La diretta interessata ha precisato di non essere mai stata amica della showgirl: "Non abbiamo mai preso un caffè insieme e fatto una cena. Che amica è?" Non contenta, l'ex gieffina ha tirato in ballo la questione dell'invito al matrimonio.

Carmen ha fatto sapere che suo marito non telefona mai a nessuno. Dunque, non è accaduto neanche per invitare Caldonazzo al loro matrimonio.

Successivamente la ballerina ha tagliato corto sull'ex coinquilina: "La considero un po' mitomane".

Tra le due donne dello spettacolo, dopo quel diverbio è calato il gelo. All'interno della casa di Cinecittà, Caldonazzo aveva avuto anche un confronto con Enzo Paolo Turchi. In quell'occasione, però, il marito di Russo aveva confermato la versione della moglie.

Il coreografo si era detto dispiaciuto per lo spettacolo indecoroso al quale aveva dovuto assistere la figlia Maria.

Carmen sugli altri ex coinquilini

Nel corso dell'intervista Carmen Russo ha espresso la sua opinione anche sul triangolo amoroso che ha coinvolto Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. La diretta interessata ha ammesso di non essere mai stata infastidita dall'amicizia di Alex con Soleil.

Nel momento in cui è venuta a conoscenza che Belli fosse sposato con Delia, però, ha cambiato modo di vederli: "In un matrimonio è fondamentale il rispetto per la persona accanto".

Tuttavia, l'ex gieffina è convinta che il triangolo stia piacendo ai telespettatori come fosse una fiction. Prima di concludere Carmen Russo si è sentita in dovere di dare un consiglio a Sophie Codegoni: "Non va bene se si vuole un rapporto tranquillo con tutti...." L'ex gieffina ha invitato la 19enne milanese a essere meno sicura di sé, perché potrebbe arrivare in modo sbagliato agli occhi delle altre persone.