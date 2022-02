'Saluto zia Mara', 'FantaSanremo', 'Papalina', saluti all'orchestra e fiori freschi sul palco dell'Ariston: chi ha seguito Sanremo 2022 non avrà dimenticato quello che è stato il must della settimana sanremese. FantaSanremo ha dominato la kermesse canora, la sua classifica ha rappresentato per gli artisti in gara un valore aggiunto. Infatti, i fan si sono sentiti coinvolti ancora di più e di certo accadrà lo stesso con il FantaAmici, il gioco social dedicato al talent di Maria De Filippi. Amici 21 è già molto seguito dal mondo social e adesso che si dovranno creare squadre e seguire le 'avventure' dei talenti di certo anche il programma ne beneficerà.

Il gioco social sul talent di Maria De Filippi

Partirà ufficialmente domenica 20 febbraio, una delle ultime puntate pomeridiane di Amici 21, il FantaAmici, il gioco che accompagnerà i telespettatori del programma per tutta la fase serale che dovrebbe partire intorno alla seconda settimana di marzo, al termine di C'è Posta per Te. Il gioco, dopo il grande successo del FantaSanremo che ha portato i 25 Big in gara a sfidarsi giocosamente senza esclusione di colpi, avrà una grande risonanza anche perché i cantanti e i ballerini verranno coinvolti così come i loro fan.

Ogni giocatore potrà creare una squadra che sarà composta da 5 alunni e un professore. Si avranno a disposizione 1000 monete per poter mettere insieme i 'campioni' che secondo ogni fan gli permetteranno di racimolare più punti possibili.

Per capire quanto la mania sia ormai dilagante sui social, anche Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini seguono già la pagina Instagram Ufficiale che gestisce il gioco e non c'è da dubitare che presto anche gli altri insegnanti verranno coinvolti. E chissà se anche i professionisti della scuola non verranno coinvolti.

Anche i giocatori influenzeranno la classifica

Nel frattempo, la notizia è stata accolta più che bene dal pubblico del talent che si sentirà ancora più coinvolto. Nella puntata scorsa del programma, durante la quale è stata annunciata con grande gioia la notizia della gravidanza di Giulia Pauselli, sono stati già resi noti i nomi dei primi ragazzi che accederanno al serale.

Sissi, Dario, Alex e Michele, sebbene nella scuola da solo una settimana, hanno già ottenuto la famigerata maglia d'oro e quindi sono tra i nomi che possono formare le squadre del FantaAmici.

Chi riuscirà a far guadagnare più punti al pubblico? Non solo i talenti e i professori, però, potranno influenzare l'andamento delle classifiche ma anche i giocatori verranno chiamati in causa in prima persona con una serie di giochi, come ad esempio 'Twitter Stars', 'Tiktok creators' e 'Il mondo di Amici sa'. Insomma, pare proprio che il mondo social, ancor più degli altri anni, sarà dominato la prossima primavera da Amici.