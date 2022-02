Ritorna l'appuntamento con Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda questa domenica 6 febbraio su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che proseguiranno le sfide per gli allievi che sono rimasti in gara e che si stanno giocando il tutto per tutto prima dell'inizio del serale.

Tra gli ospiti annunciati per questa nuova puntata di Amici 21 vi è l'attore Carlo Verdone ma ci sarà spazio anche per il ritorno di Garrison.

Anticipazioni Amici 21 del 6 febbraio: ritorna l'appuntamento domenicale su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 21 rivelano che, dopo la sosta della scorsa settimana, il programma di Maria De Filippi tornerà in onda nuovamente su Canale 5 con una puntata inedita.

L'appuntamento è fissato come sempre alle ore 14:00: la trasmissione, questa settimana sfiderà in presa diretta lo speciale Domenica In condotto da Mara Venier, in onda dal Teatro Ariston e dedicato interamente al Festival di Sanremo 2022.

Ma chi ci sarà in questa nuova puntata di Amici 21 di domenica 6 febbraio? Gli ospiti non mancheranno e uno dei più attesi è sicuramente Carlo Verdone.

Ecco gli ospiti della puntata di Amici 21 del 6 febbraio 2022

Il celebre attore e regista, questa settimana avrà il compito di giudicare la gara delle cover dei cantanti protagonisti di questa edizione che continuano ad essere in gara e che lottano per poter conquistare l'accesso alla fase serale dello show di Maria De Filippi.

Tra gli ospiti in studio ci saranno anche Garrison ed Anbeta: i due insegnanti di ballo che fino a qualche anno fa erano parte del cast di Amici, torneranno in studio per giudicare le sfide dei ballerini che sono rimasti in gioco.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 6 febbraio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo in studio di Vanessa Incontrada.

Vanessa Incontrada in studio: anticipazioni Amici 21 del 6 febbraio

L'attrice, che qualche anno fa è stata anche una delle giurate al serale del talent show di Maria De Filippi, questa settimana sarà in studio per promuovere al pubblico la sua nuova attesissima fiction.

Trattasi di "Fosca Innocenti", una serie che la vede protagonista al fianco di Francesco Arca, in onda da venerdì 11 febbraio in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione.

Insomma una nuova puntata decisamente da non perdere per tutti i fan ed appassionati del talent show di Maria De Filippi, che questa settimana difficilmente riuscirà ad avere al meglio nella gara auditel contro lo speciale Domenica In dedicato al Festival di Sanremo, seguito ogni anno da una media di 5-6 milioni di spettatori su Rai 1.