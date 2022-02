Non accennano a placarsi le chiacchiere sullo stop della regolare programmazione di Amici 21. Da una decina di giorni, infatti, il pubblico non assiste più ai soliti daytime e le registrazioni vengono continuamente annullate oppure rimandate per motivi ignoti. Domenica 6 febbraio, infatti, andrà in onda la seconda parte dello speciale dedicato al percorso dei ragazzi della scuola, quelli che non si sono ancora raccontati e che secondo voci non confermate potrebbero aver contratto il Covid.

Novità sulla prossima puntata di Amici

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali il Covid starebbe mettendo in difficoltà la produzione di Amici.

Da oltre 10 giorni, infatti, i telespettatori hanno notato un cambiamento nei contenuti che vengono proposti nei daytime, ormai quasi interamente dedicati ai professori e ai casting che stanno facendo nell'ultimi periodo.

Ad alimentare queste chiacchiere, sono anche i continui rinvii delle registrazioni settimanali, quelle delle puntate che poi vengono trasmesse su Canale 5 ogni domenica pomeriggio.

Le riprese previste per sabato 5 febbraio, infatti, sono nuovamente slittate alla prossima settimana: salvo ulteriori colpi di scena, il cast del talent-show dovrebbe ritrovarsi in studio per un nuovo appuntamento mercoledì 9.

Gli addetti ai lavori non stanno motivando tutti questi cambiamenti e l'insolito stop al quale i fan stanno assistendo, ma si dice che tutto dipenda da un alto numero di positivi al Coronavirus sia tra i ballerini professionisti che tra gli allievi della scuola.

Contenuti del 19° appuntamento con Amici

Visto che la prossima registrazione di Amici avverrà mercoledì 9 febbraio, è facile dedurre che domenica prossima non andrà in onda nulla di nuovo nella fascia oraria del primo pomeriggio.

Come anticipano blog e siti d'informazione, la diciannovesima puntata del talent-show sarà identica a quella precedente: il 6 febbraio sarà trasmessa la seconda parte dello speciale dedicato al percorso dei ragazzi.

Esattamente come è successo lo scorso weekend, tra pochi giorni il pubblico di Canale 5 potrà assistere al racconto che cantanti e ballerini hanno fatto della loro avventura nella scuola fino ad oggi.

Ovviamente a ripercorrere le tappe più importanti del loro viaggio nel programma, saranno i talenti che non l'hanno ancora fatto: stiamo parlando di Alex, Sissi, Luigi, Alice, Calma, Aisha e Dario.

Un nuovo alunno per la maestra di Amici

I daytime di Amici che sono andati in onda in questi giorni, hanno aggiornato i telespettatori su una cosa molto importante che è accaduta di recente.

Dopo aver convocato i colleghi Raimondo Todaro e Veronica Peparini, la maestra Celentano ha deciso approfondire il provino di un danzatore che l'ha colpita tanto. Il giovane Michele, ballerino di classico con molte esperienze all'estero, ha convinto la severa professoressa e da lei ha ottenuto la maglia da titolare.

Il ragazzo è entrato a far parte del cast ufficiale della ventunesima edizione e, esattamente come tutti gli altri, d'ora in poi dovrà riconfermarsi ogni settimana nella speranza di poter partecipare alla fase serale.

Per quanto riguarda gli altri alunni, si sa poco o nulla di ciò che hanno fatto negli ultimi giorni. Gli unici talenti che sono stati mostrati nelle puntate pomeridiane dal 31 gennaio al 2 febbraio, sono uno sparuto gruppo di ballerini (quelli che hanno preso parte alla gara di tecnica classica), Mattia che ha potuto visionare i suoi possibili sfidanti nel latinoamericano, Crytical avvistato nella deserta casetta e Luigi che ha parlato via Skype con i genitori.