Nuovi slittamenti nelle riprese della ventunesima edizione di Amici. Sui social network, infatti, in queste ore ha cominciato a circolare la notizia del rinvio della registrazione prevista per sabato 26 febbraio: il cast del talent-show, infatti, si riunirà giovedì 3 marzo e non tra un paio di giorni come preannunciato di recente. Resta incerto, dunque, il contenuto dello speciale che sarà trasmesso su Canale 5 domenica prossima.

Aggiornamenti sulle riprese di Amici 21

Quando sembrava ricominciata la regolare programmazione di Amici, è arrivata una notizia che i fan non avrebbero mai voluto sentire.

La registrazione prevista per sabato 26 febbraio, infatti, è stata annullata. Su Twitter ha iniziato a prendere piede l'anticipazione sull'ennesimo slittamento delle riprese della puntate settimanali del talent-show: stavolta, in particolare, è saltato lo speciale che sarebbe dovuto andare in onda domenica 27.

Stando alle informazioni che stanno impazzando sul web in queste ore, il cast del format Mediaset si ritroverà agli studi Elios tra una settimana esatta: la prossima registrazione, infatti, attualmente è fissata nella data di giovedì 3 marzo.

Non si conoscono i motivi di questo improvviso stop del programma condotto da Maria De Filippi, ma i telespettatori dovranno farsene una ragione: non arriveranno news sul serale e sugli allievi promossi per almeno altri 7 giorni.

Appuntamento domenicale di Amici incerto

La notizia dello slittamento della prossima registrazione di Amici, ha portato i fan a porsi la seguente domanda: "In tutto ciò, domenica manderanno in onda la seconda parte dello speciale?".

Lo speciale al quale si fa riferimento in questo tweet, è quello di qualche settimana fa in cui alcuni allievi hanno ripercorso le tappe più importanti della loro avventura nella scuola da settembre ad oggi.

Quella puntata ebbe per protagonisti solo alcuni dei cantanti e dei ballerini della classe, quindi è probabile che il 27 febbraio venga trasmesso il racconto di chi ancora non ha avuto modo di farlo (come Alex, Luigi, John Erik, Leonardo, Nunzio, Aisha ecc...).

L'appuntamento dedicato al percorso dei ragazzi, tempo fa è stato un modo come un altro per sopperire alla mancanza di una nuova registrazione da proporre su Canale 5: in quel periodo si parla di positività al Covid sia tra i professionisti del corpo di ballo che tra i talenti, ma la produzione non ha mai confermato o smentito queste voci.

Attesa per l'inizio del serale di Amici

Il rinvio della registrazione settimanale di Amici, non fa piacere ai fan soprattutto in vista dell'imminente esordio dei ragazzi al serale.

Anche se mancano meno di tre settimane alla prima puntata (prevista per sabato 19 marzo, salvo cambi di programma della rete), sono solo in cinque ad essere certi di parteciparvi: si tratta dei cantanti Alex e Sissi, e dei ballerini Michele, Dario e Carola.

I professori devono ancora pronunciare su 13 talenti, decidendo se portarli al serale oppure no dopo gare, esibizioni e classifiche stilate da professionisti di ogni settore della musica e della danza.

Si sa ancora pochissimo, inoltre, sulla giuria che dovrà commentare e votare le performace dei ragazzi appartenenti a tre diversi team (ognuno capitanato da una coppia di insegnanti, esattamente come un anno fa).

Si vocifera di un possibile ritorno di Stefano De Martino e degli esordi di Giorgia e Giulia Michelini, ma Maria De Filippi non si è ancora esposta su quest'argomento che sta parecchio a cuore agli affezionati spettatori del format che quest'anno festeggia il suo ventunesimo anno.