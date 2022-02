Durante la scorsa puntata di Amici 21, andata in onda domenica 13 febbraio dalle ore 14:00, la produzione ha deciso di offrire la possibilità a Raimondo Todaro di assegnare il banco di Mattia a Nunzio, il ballerino che aveva preso in considerazione all'inizio. L'insegnante accetta, ma la notizia non è affatto piaciuta a Christian, il quale non ha ritenuto opportuno che Nunzio entrasse a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Lo sfogo di Christian ad Amici

Nel corso del daytime di Amici, andato in onda il 16 febbraio su canale 5, Christian viene convocato da Raimondo Todaro poiché preoccupato per lo stato emotivo del suo allievo.

Da quando Mattia è uscito dalla scuola di Amici, Christian ne ha risentito particolarmente. Infatti, il giovane ballerino ha iniziato a sentirsi profondamente giù di morale. Inoltre, altre preoccupazioni turbano il suo stato d'animo e Todaro si è reso subito conto che qualcosa non andasse bene.

Durante la conversazione con il suo insegnante, Christian si è sfogato spiegando i motivi che lo affliggono particolarmente. Innanzitutto, è rimasto deluso per non aver avuto la possibilità di esibirsi, nel suo stile, durante la scorsa puntata. Purtroppo, date le tempistiche televisive, non sempre riescono ad esibirsi tutti gli allievi nel corso della puntata. Questa volta è capitato a Christian che non l'ha presa affatto bene.

Il secondo motivo per cui è così giù di tono è l'assenza del suo grande amico Mattia, con il quale condivideva tutte le gioie e i dolori del percorso all'interno della scuola. Infine, sembra che non abbia per niente digerito la questione di Nunzio. Infatti, Christian ha subito dichiarato di trovare assolutamente ingiusta e incoerente l'opportunità che gli è stata offerta, dopo tutto ciò che ha fatto quando è stato scelto Mattia al suo posto.

Le dichiarazioni di Nunzio su Amici 21

Durante l'assegnazione dei banchi per la formazione della nuova classe di Amici, Raimondo Todaro era indeciso tra due papabili allievi di latino: Mattia e Nunzio. Dopo averli studiati, ha richiesto che una giuria esterna giudicasse i due ballerini e scegliesse quello ritenuto più meritevole.

Così, è stato scelto Mattia. Intanto, però, Nunzio non ha gradito affatto l'idea di essere stato scartato e, subito dopo, ha pubblicato delle dirette su Instragram, durante le quali diffamava l'intero programma, Todaro e Mattia stesso.

In particolare, Nunzio ha dichiarato di essere consapevole della sua eliminazione e che Raimondo Todaro ha voluto vendicarsi con lui per una cosa accaduta diversi anni prima. Inoltre, ha affermato che Mattia fosse palesemente raccomandato e che tutto fosse studiato a tavolino affinché lui entrasse.

L'ingresso di Nunzio ad Amici 21

Nel corso della scorsa puntata di Amici, la produzione ha dato la possibilità a Raimondo di assegnare il banco di latino a Nunzio. L'insegnante ha accettato a patto che l'allievo si scusasse per tutto ciò che ha detto nei suoi confronti durante le dirette su Instagram.

Nunzio, profondamente pentito, si è scusato con il programma e con Todaro. Probabilmente, dopo essere stato scartato, si è sfogato pubblicamente, colto dalla rabbia del momento, senza pensare che sarebbe stato richiamato in studio.

Intanto, però, Christian non ha affatto digerito il suo ingresso. Durante lo sfogo con il suo insegnante ha, infatti, affermato: "Non so con che coraggio si ripresenta qui. Ha mancato di rispetto a Mattia, in primis, poi a te e alla produzione". Sicuramente il ballerino ne parlerà con il diretto interessato quando farà ufficialmente ingresso in casetta e potranno chiarire la questione, in modo tale da non vivere un clima di tensione.