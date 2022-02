È stata registrata mercoledì 23 febbraio una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nei prossimi giorni. Come sempre succede, anche in questo caso non mancano le anticipazioni di ciò che è accaduto in studio tra i chiacchierati protagonisti del trono over e del trono classico. Dagli spoiler si scopre che non sono mancate le liti e gli scontri, anche molto accesi. Pare che Pinuccia abbia addirittura lasciato lo studio in lacrime. Spazio poi all'amore con una nuova coppia che ha deciso di lasciare, se pur con qualche perplessità, il programma insieme.

Ida Platano e i dubbi sulla conoscenza con Alessandro

Tra le tante cose accadute nella registrazione della puntata, ampio spazio è stato dato ad Ida Platano. La donna nutre dei forti dubbi sulla conoscenza con Alessandro. Inoltre, un ragazzo si è presentato per lei, ma ha deciso di non farlo scendere. I due hanno scelto, seppur con poco entusiasmo da parte di lui, di darsi l'esclusiva. Alessandro è andato a Brescia, ma Ida, assalita dai dubbi, vuole prendersi del tempo per decidere. Ad un certo punto, all'improvviso, annuncia di voler chiudere la frequentazione. Tina però l'attacca duramente e lei cambia idea. Riguardo Gemma, invece, Maria mostra un video della sua giornata ideale con un ipotetico compagno.

Non sono mancate le critiche dell'esuberante opinionista, in particolare riguardo la lingerie troppo sexy indossata per la notte. Gianni e Ida, però, intervengono in sua difesa. Un duro scontro vede poi protagoniste Pinuccia e Tina. La donna non prende bene l'arrivo di una nuova dama per Alessandro e addirittura lascia lo studio.

Inoltre, non gradisce i commenti che gli utenti hanno scritto su di lei e che sua figlia le ha letto. Nadia ha deciso seppur senza molto entusiasmo, forse perché non si aspettava una tale proposta, di lasciare il programma insieme a Massimiliano. I due sembrano molto presi l'uno dell'altra.

Anticipazioni trono classico registrazione 23 febbraio

Matteo Ranieri è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice. È una bella ragazza, bionda e sembra che tra i due si instauri sin da subito un'intesa. Federica non era presente in studio e di lei non si è proprio parlato. Dopo le tormentate vicissitudini che li hanno visti protagonisti nel loro percorso di conoscenza, pare che la ragazza abbia deciso di non presentarsi più in studio. Passando al tronista Luca, invece, il cuoco romano è uscito in esterna con Soraya. Salatino vuole prendersi del tempo per cercare di capire se tra loro possa esserci un'intesa anche mentale e non solo attrazione fisica. Il tronista poi ha anche deciso di non portare in esterna Lilly e alla corteggiatrice ha dato davvero molto fastidio questa scelta.