Lavori in corso per il serale di Amici 21. Il talent show di Maria De Filippi tornerà in onda a partire dal mese di marzo in prima serata su Canale 5 e, in queste ore, emergono dei retroscena sul cast di questa edizione.

Tra i giudici, infatti, dovrebbe esserci il ritorno di Stefano De Martino e, una delle new entry di questa edizione, potrebbe essere l'attrice Sabrina Ferilli, già volto noto del programma Tu si que vales, curato sempre da Maria De Filippi.

Retroscena Amici 21: il talent show ritorna su Canale 5 da marzo

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul serale di Amici 21 rivelano che, anche quest'anno la trasmissione andrà in onda di sabato sera.

La prima puntata, al momento, sarebbe fissata per il 19 marzo in prime time su Canale 5. Lo show, come è accaduto già negli anni precedenti, non dovrebbe essere trasmesso in diretta televisiva bensì in differita. Il serale, quindi, verrebbe registrato con qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva, fatta eccezione per la finalissima che sarà come sempre in diretta, per permettere al pubblico da casa di poter esprimere la propria preferenza e decretare il nome del vincitore assoluto.

Ma chi ci sarà nel cast del serale di Amici 21? Gli ultimi retroscena di queste ore rivelano che, in lizza ci sarebbe Stefano De Martino, conduttore ed ex ballerino del talent show di Maria De Filippi.

Stefano De Martino verso la riconferma al serale di Amici 21

Per lui sarebbe un ritorno nel cast della trasmissione Mediaset dopo la buona performance dello scorso anno, al fianco di Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

Si vocifera che, pur di non rifiutare la proposta che gli sarebbe stata fatta da Maria De Filippi, Stefano De Martino avrebbe "detto no" alla Rai per la conduzione della nuova edizione di "Made In Sud", lo show comico che tornerà in onda da marzo in poi su Rai 2.

In attesa di scoprire se ci sarà la conferma ufficiale per De Martino nel cast di Amici 21, i retroscena di queste ore non escludono un possibile coinvolgimento anche di Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli potrebbe essere una nuova giurata del serale di Amici 21

L'attrice romana, stando a quanto riportato da "TvBlog", sarebbe tra i possibili nomi di chi potrebbe entrare a far parte della giuria del talent show Mediaset.

Anche in questo caso non si tratterebbe di un nome "ex novo", dato che in passato Sabrina Ferilli ha già preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi e da qualche anno ricopre il ruolo di giudice popolare anche a Tu si que vales, in onda nel sabato sera autunnale di Canale 5.

Grande attesa anche per scoprire chi saranno le coppie di prof che guideranno gli allievi al serale e che saranno svelate nel corso delle prossime puntate del pomeridiano di Amici 21.