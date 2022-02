Nuovo appuntamento con Un posto al sole, una delle soap opera tra le più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate in programma dal 28 febbraio al 4 marzo sui teleschermi di Rai 3 raccontano che Micaela (Gina Amarante) mostrerà interessamento per suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone). Sua gemella Manuela, invece, non susciterà le simpatie di Susanna Poggi.

Un posto al sole, anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo: Micaela vuole trasferirsi con Jimmy a Berlino

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate previste tra il 28 febbraio e il 4 marzo raccontano che le gemelle Cirillo porteranno scompiglio in casa Sartori, anche se il loro arrivo a Napoli rimarrà un mistero fino all'ultimo.

La presenza delle due ragazze non passerà del tutto inosservata, in quanto già in passato avevano generato dei grattacapi agli abitanti di Palazzo Palladini.

L'arrivo di Virginia, invece, al San Filippo provocherà litigi sul lavoro tra Riccardo e Rossella. Proprio quest'ultima apparirà talmente in crisi da chiedere l'intervento della madre.

Intanto Guido sarà sempre più convinto che Mariella lo abbia tradito. A tal proposito, Cerruti incastrerà i coniugi Del Bue nella sua bravata.

Tra Virginia e Rossella, invece, inizierà una grande competizione mentre Mariella sarà costretta a fare di tutto pur di risolvere i problemi coniugali. Micaela mostrerà un certo interesse per il figlio Jimmy. Per questo motivo, la giovane si avvicinerà sempre di più al bambino, con la chiara intenzione di convincerlo a trasferirsi con lei Berlino.

Renato entra in crisi per un regalo

Nelle puntate di Upas di inizio marzo, Jimmy racconterà a Bianca che sua madre gli ha proposto di andare in Germania, sebbene le chieda di tenere chiusa la bocca su questa faccenda. Ma ecco che la bambina informerà Niko di quello appena saputo.

Nel contempo, Chiara racconterà a Nunzio cosa la lega a Ludovico mentre Roberto e Lara continueranno a tramare alle sue spalle per impossessarsi del Gruppo Petrone.

Renato, invece, entrerà in crisi alla ricezione di un regalo. Chiara e Lara stabiliranno una bella complicità sul campo lavorativo.

Susanna infastidita da Manuela

Patrizio sarà insoddisfatto della sua situazione lavorativa. Una visita a sorpresa, invece, destabilizzerà Guido e Mariella. Susanna, invece, non mostrerà simpatia nei confronti di Manuela.

Per finire, Katia metterà suo figlio Nunzio davanti ad una spiacevole prospettiva, mentre l'intenzione di Micaela di portare via Jimmy nasconderà un segreto non ancora svelato.

Una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate in un palazzo situato nel Golfo di Posillipo.