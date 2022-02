Belen Rodriguez l'ha confermato in tutte le interviste che ha rilasciato di recente: la relazione con Antonino Spinalbese è finita a poco più di un anno di distanza dal loro primo incontro. L'esperto di Gossip Alessandro Rosica sostiene di conoscere i motivi di questa rottura: le amicizie "sbagliate" dell'argentina e l'eccessiva gelosia del parrucchiere tra le presunte ragioni dell'addio. Dopo aver chiuso col padre di Luna Marì, la showgirl si sarebbe intrattenuta in una piacevole frequentazione con Michele Morrone prima di tornare tra le braccia di Stefano De Martino.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Belen si professa ufficialmente single ma paparazzi ed esperti di gossip sembrano non pensarla affatto così. Sono mesi, infatti, che la soubrette viene paparazzata in dolce compagnia, soprattutto da quando lei stessa ha confermato di non fare più coppia con Antonino Spinalbese.

A distanza di qualche tempo da questa inaspettata rottura, Alessandro Rosica ha parlato di ciò che sarebbe successo tra i due dopo l'estate, ovvero quando è cominciata la loro insanabile crisi.

"Belen è uno spirito libero che si lascia trasportare da amicizie poco raccomandabili, Antonino è un ragazzo che voleva sbarcare il lunario a tutti i costi. I motivi della separazione sono più di uno", inizia così il post Instagram col quale l'esperto di cronaca rosa ha aggiornato i follower sull'ormai ex coppia.

Il romano sostiene che la vicinanza della bella Rodriguez a Fabrizio Corona (diventato un caro amico dopo la fine della loro storia d'amore), avrebbe fatto storcere il naso sia a Spinalbese che a Stefano De Martino: "Lei, però, fa di testa sua andando contro tutto e tutti".

La nuova felicità di Belen

"Quella con Antonino era una relazione senza speranze, lui è troppo geloso e morboso", ha proseguito Rosica nel racconto dettagliato dei motivi che avrebbero portato alla fine dell'ultima storia d'amore di Belen.

Pare che i due litigassero tutti i giorni prima che lei decidesse di mettere fine a tutto nonostante la piccola Luna Marì abbia solo pochi mesi.

"Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato il sex symbol Michele Morrone. Lui e l'argentina iniziano a frequentarsi sempre di più, trascorrendo molte serate sia in hotel che a casa di lei.

Tutto questo è durato qualche mese", ha aggiunto l'esperto di gossip prima di spostare l'attenzione su riavvicinamento tra la conduttrice de Le iene e De Martino.

Alessandro, infatti, ha informato i curiosi che è vero che Belen e Stefano hanno ripreso a frequentarsi ma, stando alle informazioni di cui lui è in possesso, non ci sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma in corso: "Si divertono. Sono scappatelle con cui la 37enne ha messo una pietra sopra al rapporto con Spinalbese".

Il silenzio dell'ex compagno di Belen

Rosica ha anche sottolineato che Antonino starebbe covando un certo risentimento nei confronti di Belen: "A persone fidate avrebbe confessato che prima o poi tirerà fuori prove compromettenti per la carriera dell'argentina".

L'esperto di cronaca rosa aggiunge che Spinalbese non vorrebbe esporsi troppo per amore della figlia Luna Marì, che la soubrette gli lascia vedere tutte le volte che vuole (come lei stessa ha dichiarato a Verissimo pochi giorni fa).

In merito al riavvicinamento con Stefano, invece, ci sono poche novità: lui è volato al mare con il piccolo Santiago mentre lei è rimasta a Milano perché ogni settimana conduce una nuova diretta de Le iene assieme a Teo Mammucari.

Interpellata da Silvia Toffanin sulla sua attuale situazione sentimentale, la bella Rodriguez ha detto che è una mamma single che ha capito che può stare bene anche senza un uomo accanto.