Maria De Filippi si prepara per la nuova edizione del serale di Amici 21. Il talent show andrà in onda anche quest'anno in prime time con le fasi finali, dopo gli avvicendamenti dello speciale del fine settimana, che ha cambiato giorno di programmazione passando dal sabato alla domenica pomeriggio.

Gli ascolti non ne hanno risentito più di tanto e adesso, forte del gradimento del pubblico, Amici si prepara al ritorno in prime time. I primi retroscena sul cast del serale rivelano che anche quest'anno uno dei giudici dovrebbe essere Stefano De Martino.

Al via il serale di Amici 21: ecco quando parte su Canale 5

Nel dettaglio la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, pur col passaggio alla domenica pomeriggio, ha mantenuto intatta la sua media di oltre tre milioni di spettatori fissi.

Nel pomeriggio festivo la trasmissione di Canale 5 è riuscita comunque a imporsi sulla concorrenza, ottenendo ottimi ascolti e picchi del 22% di share.

La messa in onda del serale di Amici 21, secondo i retroscena riportati dal sito di Davide Maggio, è prevista a partire da sabato 19 marzo 2022.

Quella di domenica 6 marzo, infatti, sarà l'ultima puntata del pomeridiano, dove ci sarà la proclamazione dei restanti allievi che accederanno allo show in prime time.

Retroscena Amici 21 serale: la finale slitta?

La settimana successiva, ossia domenica 13 marzo, ci sarà uno speciale di Amici: una sorta di marcia di avvicinamento verso il serale, che debutterà il sabato successivo in prime time su Canale 5.

Anche quest'anno, come per la passata edizione del talent show, sono previste nove puntate di Amici 21, che saranno trasmesse nel sabato sera di Canale 5, anche se la finale potrebbe cambiare giorno di programmazione.

Quest'anno, infatti, la finalissima di Amici 21 cadrebbe nella serata di sabato 14 maggio, quando su Rai 1 è prevista la serata finale dell'Eurovision Song Contest, lo show evento che quest'anno si terrà in Italia dopo la vittoria dei Maneskin alla passata edizione.

La finale potrebbe cambiare giorno di messa in onda: ecco perché

L'Eurovision Song Contest 2022 andrà in onda da Torino e sarà condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Uno show attesissimo e seguitissimo in tutto il mondo, il quale non dovrebbe avere la concorrenza di Amici 21.

Per evitare lo scontro diretto, infatti, non si esclude che Maria De Filippi in accordo con Mediaset possa posticipare la data della finalissima del suo talent show.

Intanto, per quanto riguarda il cast del serale di Amici 21, i retroscena delle ultime ore vedono in pole position il ritorno di Stefano De Martino e si vocifera che possa arrivare anche Sabrina Ferilli.