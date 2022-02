Manca davvero poco all'inizio del serale di Amici: salvo cambi di programma, la prima puntata andrà in onda sabato 19 marzo, subito dopo la fine dell'edizione di C'è posta per te attualmente in video. Il direttore artistico sarà ancora una volta Stephan Jarny, mentre non si sa ancora nulla sul numero di allievi che parteciperanno, sulla giuria e sulla tipologia di appuntamenti che saranno trasmessi su Canale 5 (se saranno in diretta oppure registrati).

Aggiornamenti sul futuro di Amici

La ventunesima edizione di Amici si sta avvicinando alla sua fase più importante: a metà marzo, infatti, comincerà il tanto amato serale.

Stando alle informazioni che circolano in rete, la prima puntata andrà in onda sabato 19 marzo, ovvero subito dopo la fine di C'è posta per te. Se i vertici Mediaset non dovessero cambiare idea, sono poco più di quattro le settimane che mancano all'esordio del talent-show in prima serata.

Molti dubbi, invece, si hanno ancora su come saranno gli appuntamenti serali del format di Maria De Filippi: c'è chi ipotizza che il programma potrebbe tornare in diretta e chi è certo che la presentatrice resterà fedele alle registrazioni per garantire ai telespettatori uno spettacolo scorrevole e spontaneo allo stesso tempo.

Poche certezze sui protagonisti di Amici

Anche se manca poco più di un mese all'inizio del serale di Amici, non si conoscono ancora i nomi dei protagonisti del cast che animeranno le nove puntate in programma.

L'unico che ha confermato la sua presenza dietro le quinte del prime time del talent-show, è Stephan Jarny. Attraverso una Stories pubblicata su Instagram nei giorni scorsi, il coreografo francese ha fatto sapere che stava raggiungendo gli studi Elios per iniziare a lavorare allo spettacolo in partenza a metà marzo su Canale 5.

Maria De Filippi, dunque, ha deciso di confermare l'artista per il secondo anno consecutivo, soddisfatta del lavoro fatto al posto del veterano Giuliano Peparini.

Per quanto riguarda i membri della giuria, non è ancora trapelata nessuna indiscrezione: sembra certo, però, che anche quest'anno le esibizioni dei ragazzi saranno commentate e votare da personaggi famosi provenienti da vari ambiti dello showbiz.

Quattro talenti di Amici già promossi

Visto l'imminente esordio del serale, i professori di Amici hanno iniziato a prendere decisioni importanti.

Nel corso della puntata che è andata in onda il 13 febbraio, quattro allievi hanno ottenuto il pass per la prossima fase del programma dopo aver brillato nelle categorie canto e ballo.

Veronica Peparini ha consegnato la maglia dorata a Dario, Alessandra Celentano ha detto sì a Michele ad una settimana dal suo ingresso nella scuola, Lorella Cuccarini ha promosso Sissi e Alex, rispettivamente prima e secondo nella classifica generale dei cantanti della classe dopo una lunga serie di gare su inediti e cover fatte nel corso degli ultimi mesi.

Sono 14 i ragazzi che non sanno ancora se parteciperanno al prime time oppure no: a scegliere chi promuovere e chi no, saranno gli insegnanti dopo aver assistito a esibizioni e confronti su canzoni e coreografie difficili.

Anche se non si conosce il meccanismo del serale di Amici, è presumibile che come l'anno scorso i talenti verranno divisi in tre squadre, ognuna delle quali capitanata da coppie di docenti (uno di canto e uno di ballo). Se Maria De Filippi dovesse puntare ancora una volta solo sulla commissione interna e su una giuria di esperti, verrebbero meno i direttori artistici che per tante edizioni hanno aiutato e supportato i giovani protagonisti nel percorso verso la finalissima.