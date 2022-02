Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e, questa domenica 20 febbraio, andrà in onda una nuova attesissima puntata del pomeridiano su Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Le anticipazioni riguardanti questo appuntamento rivelano che per i concorrenti che sono rimasti in gara è tempo di nuove sfide per conquistare l'accesso al serale. Super-ospite di questa settimana la cantante Elodie, che ha stilato la nuova classifica dei cantanti.

Rudy non manda Lda al serale: anticipazioni Amici 21 di domenica 20 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21 in onda domenica 20 febbraio nel pomeriggio di Canale 5, rivelano che Elodie ha stilato la sua classifica dei cantanti che sono rimasti in gara e che ancora non hanno conquistato l'accesso allo show di prima serata.

Ebbene, la classifica di Elodie ha visto primeggiare Lda e Aisha che hanno conquistato a pari merito il vertice di questa settimana, seguiti da Crytical, Luigi e infine da Albe e Calma che hanno occupato gli ultimi posti della classifica.

Tuttavia, nonostante Lda e Luigi siano risultati primi nelle classifiche generali, il prof Rudy Zerbi ha scelto di non mandarli al serale e quindi per il momento il loro giudizio è ancora sospeso.

Carola conquista l'accesso al serale: anticipazioni Amici 21 del 20 febbraio

Situazione diversa, invece, sul fronte ballerini, dato che le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21 di domenica 20 febbraio, rivelano che Carola è riuscita a conquistare l'accesso alla fase serale e di conseguenza è una delle concorrenti che ha già l'accesso allo show di prima serata di Maria De Filippi.

Durante la puntata, inoltre, verrà stilata anche la classifica di ballo giudicata da quattro esponenti diversi. Al primo posto si è piazzata Serena, seguita in seconda posizione da Alice.

Terzo posto in classifica per John Eric insieme a Leonardo, quarta posizione in classifica per Carola e quinto e ultimo posto in classifica per Nunzio.

La prof Celentano contro Nunzio: anticipazioni Amici 2022 del 20/2

Nel corso di questa nuova registrazione dell'appuntamento di domenica 20 febbraio, c'è stata anche una sorpresa per Luigi che ha avuto modo di suonare la chitarra assieme ad Alex Britti.

Successivamente Luigi si è ritrovato anche vittima di uno scherzo, dato che gli hanno fatto credere che fosse in sfida ma in realtà era solo una burla.

Occhi puntati poi sulla prof Alessandra Celentano: le anticipazioni della nuova puntata di Amici 21 di domenica 20 febbraio, rivelano che ha duramente bacchettato Nunzio, ritenendo di non essere per nulla contenta dei suoi atteggiamenti e dei suoi modi di fare.