La puntata di Amici che andrà in onda domenica 20 febbraio, sarà fondamentale per la corsa di avvicinamento alla fase serale. Le anticipazioni che trapelano dagli studi Elios, fanno sapere che solamente Carola Puddu ha ottenuto la maglia d'oro per volere della maestra Celentano: Zerbi, invece, ha detto no alla promozione dei suoi alunni Luigi ed LDA. Elodie ha apprezzato particolarmente le cover di Luca e Aisha, mentre Christian non si è esibito per un piccolo infortunio che lo terrà fermo qualche giorno.

Aggiornamenti sul cast del serale di Amici

Sabato 19 febbraio è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda a partire dalle ore 14 di domani, domenica 20. I primi spoiler che arrivano dagli studi tv romani, informano i fan e i curiosi del fatto che soltanto un'allieva ha ottenuto il lasciapassare per la prossima fase del talent-show.

Dopo essersi distinta nelle gare di ballo e nell'esibizione da solista davanti alla commissione, Carola Puddu è stata promossa al serale dalla maestra Alessandra Celentano.

La giovane va ad aggiungersi ai colleghi Dario e Michele e ai cantanti Sissi e Alex: sono cinque, dunque, gli attuali partecipanti al primo appuntamento in prime time con il format di Canale 5.

Restando sul fronte danza, Christian è rimasto seduto al banco per tutta la durata della registrazione a causa di un piccolo infortunio che lo terrà fermo per pochi giorni; non sembrerebbe compromessa, comunque, la corsa al serale del talento del team Todaro.

I 'no' del professore di Amici

Per quanto riguarda i cantanti, oggi sono stati giudicati da vari esperti del settore: Michele Bravi ha valutato gli inediti, Elodie la gara cover e Adriano Pennino la tecnica vocale degli allievi ancora in gioco (Sissi e Alex non hanno partecipato a nessuna di queste competizioni perché hanno già la maglia d'oro assicurata).

L'ex alunna Di Patrizi, in particolare, ha apprezzato particolarmente LDA e Aisha e non ha capito bene le performance di Albe e Calma. Questi ultimi si sono presentati davanti ad Anna Pettinelli e a Rudy Zerbi in quanto fanalini di coda della classifica del ventesimo speciale di Amici, ma sono stati entrambi salvati dall'eventuale eliminazione.

Luigi, inoltre, ha ricevuto una bella sorpresa da parte di Alex Britti che ha suonato assieme a lui un pezzo alla chitarra.

I cantanti Luca, Albe e Luigi si sono esibiti anche davanti a rappresentanti delle radio e sono riusciti a convincerli a trasmettere i loro nuovi inediti.

Tensioni tra Todaro e Celentano sul nuovo allievo di Amici

I professori sono stati protagonisti assoluti della ventesima puntata di Amici. Quando Maria De Filippi ha mostrato i nomi degli allievi presenti ai primi posti della classifica generale di canto, Rudy ha sorpreso tutti non consegnando la maglia del serale a neppure uno dei suoi.

LDA e Luigi, infatti, si son sentiti dire da Zerbi che la loro corsa verso la prossima fase del talent può continuare ma non è ancora il momento di essere promossi definitivamente come è successo una settimana fa con Alex e Sissi.

Tra le altre informazioni che trapelano dagli studi Elios, spicca quella dell'assenza di Raimondo Todaro (che era collegato da casa sua non si sa per quale motivo) e quella dello scontro tra il docente di latinoamericano e la maestra Celentano su Nunzio. La prof di danza classica ha criticato il talento che ha preso il posto dell'infortunato Mattia Zenzola, dicendo che non lo apprezza né artisticamente né fisicamente.

L'insegnante si è anche arrabbiata quando Garrison ha dato solo 6,5 a Carola.