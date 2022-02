Nella giornata di sabato 19 febbraio si sono svolte le registrazioni della puntata di Amici, che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 20 febbraio. Nel corso delle riprese ci sono state importanti novità e colpi di scena per gli alunni della scuola di Maria De Filippi. Luigi ha suonato a sorpresa con Alex Britti, Lda è arrivato primo nella classifica di Elodie, mentre Albe ultimo. Carola, invece, va al serale. Inoltre, Serena ha ottenuto il primo posto nella gara di ballo.

Amici, registrazione 19 febbraio: Luigi suona con Alex Britti e gli fanno credere che va in sfida

Per i cantanti di Amici ci sono state importanti novità nel corso della registrazione del 19 febbraio. Infatti, Luigi ha ricevuto una sorpresa e ha potuto suonare con Alex Britti. Purtroppo, però, l'allievo del talent di Canale 5 è stato anche vittima di uno scherzo, perché gli hanno fatto credere che sarebbe dovuto andare in sfida. Inoltre, in studio è arrivata una vecchia conoscenza della trasmissione di Maria De Filippi: Elodie. L'ex allieva è tornata nel programma che l'ha resa famosa, in qualità di ospite, per valutare le esibizioni dei cantanti.

Amici, puntata del 20 febbraio: Lda e Aisha primi in classifica, Albe ultimo

Elodie ha ascoltato gli alunni della scuola e ha dato i voti alle loro esibizioni. Nella classifica della cantante, Lda e Aisha hanno ottenuto il primo posto con un otto e mezzo, Albe e Calma, invece, sono arrivati ultimi, ma non ci sono state conseguenze per gli alunni della trasmissione di Maria De Filippi.

Infatti, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, nel corso delle riprese del 19 febbraio, non c'è stato nessun eliminato e, pertanto, tutti gli allievi possono continuare la loro corsa al serale.

Amici, anticipazioni 20 febbraio: Carola va al serale, Serena è prima nella gara di ballo

Nel corso della registrazione di sabato 19 febbraio, inoltre, anche Carola è riuscita ad ottenere l'ambito accesso alla fase serale del talent show.

Oltre a Sissi, Dario, Luigi e Michele, anche la ballerina, allieva di Alessandra Celentano, ha ottenuto la nuova felpa. Per quanto riguarda la gara di ballo, invece, c'è stata un'importante novità, perché Serena è arrivata prima nella classifica generale di ballo, mentre Nunzio è arrivato ultimo. Per quanto riguarda i professori c'è stato un colpo di scena, perché Raimondo Todaro non era presente in studio, ma in collegamento da casa. Al momento, però, non sono trapelate ulteriori indiscrezioni riguardo le motivazioni per cui l'insegnante non sia stato presente alla registrazione. Non resta che attendere domenica 20 febbraio, per scoprire ulteriori novità sulla nuova puntata di Amici.