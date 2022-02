Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Amici 21 in onda domenica 20 febbraio su Canale 5, rivelano che sarà un appuntamento a dir poco scoppiettante. Per gli allievi che sono rimasti in gara arriverà il momento di affrontare nuove sfide per capire chi potrà accedere al serale e chi no.

Ebbene, contrariamente a tutte le aspettative il giovane Luca D'Alessio (in arte Lda) non è riuscito ancora a conquistare l'accesso allo show di prima serata, che sarà condotto da Maria De Filippi a partire dal prossimo marzo.

Luca D'Alessio ancora fuori dal serale: anticipazioni Amici 21 del 20 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Amici 21 di questa domenica 20 febbraio, rivelano che per i concorrenti che sono rimasti in gara è giunto il momento di affrontare nuove sfide in vista dell'avvicinarsi del serale.

Luca D'Alessio e Luigi al momento sono ai vertici della classifica generale e quindi avrebbero già una buona chance di accedere al serale di questa edizione, ma così non è stato.

Il prof Rudy Zerbi, infatti, ha deciso di non mandarli al serale e quindi per il momento non sono ancora al sicuro, bensì costantemente a rischio.

Un verdetto spiazzante per i due giovani allievi ma anche per i numerosi fan di Luca e Luigi, i quali speravano con trepidazione di vederli arrivare al serale durante questa nuova registrazione del pomeridiano trasmessa domenica pomeriggio in tv.

Carola conquista l'accesso al serale di Amici 21

Inoltre, gli spoiler di questa nuova puntata di Amici 21 rivelano che, sicuramente, al serale ci sarà la ballerina Carola che proprio questa settimana ha ricevuto il verdetto finale.

Carola ha conquistato l'accesso allo show di punta della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi che, dal prossimo mese di marzo, riapproderà in prime time su Canale 5.

Occhi puntati anche su Christian: gli spoiler di questa settimana rivelano che il ballerino non si è esibito in studio. Per lui si è parlato di uno stop di cinque giorni, ma non sono state date ulteriori spiegazioni sui motivi di questa assenza.

Elodie in studio ma non canta, Celentano Vs Garrison: spoiler Amici 21 del 20 febbraio

Ospite in studio, invece, la cantante Elodie che ha stilato la classifica cover che ha visto primeggiare Lda e Aisha. Elodie, però, non ha cantato e durante la sua ospitata ha fatto dei complimenti a Luigi, ammettendo di considerarlo un bel ragazzo.

Le anticipazioni di Amici 21 di domenica 20 febbraio, inoltre, rivelano che questa settimana Raimondo Todaro non era in studio, ma in collegamento da casa.

Ospite in studio anche Garrison, che ha giudicato una performance di Carola, dandole un 6,5 che ha mandato su tutte le furie la prof Celentano.