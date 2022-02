Secondo le anticipazioni della serie televisiva italiana Fosca Innocenti, nella terza puntata che andrà in onda venerdì 25 febbraio in prima serata su Canale 5, ci saranno novità e colpi di scena davvero sorprendenti. Gli attori protagonisti sono come sempre Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

In particolare, nel nuovo episodio della fiction, intitolato "Il canto del cigno", Fosca Innocenti sarà molto attratta da un critico musicale che conoscerà durante le sue indagini. Nel frattempo, il migliore amica del vice questore, Cosimo sarà ormai prossimo alla partenza per New York.

Fosca indagherà sulla morte della cantante lirica Jutta Fisher

Nella terza puntata di Fosca Innocenti, la protagonista indagherà su un altro caso che si rivelerà molto intricato. Entrando nello specifico della trama, una cantante lirica di fama internazionale, il cui nome è Jutta Fisher, verrà ritrovata senza vita in quello che tutti chiamano il bosco del diavolo.

Alcune ore prima di morire l'artista aveva accettato di cantare in un agriturismo ad Arezzo a conduzione familiare. Poi però, la donna all'alba ha fatto perdere le proprie tracce sia al suo compagno Alberto, che al suo manager.

La partenza di Cosimo per New York sarà sempre più vicina

Il personaggio interpretato dall'attrice Vanessa Incontrada continuerà a indagare per scoprire chi ha ucciso la cantante lirica Jutta Fisher.

Nel corso delle indagini, Fosca si imbatterà in Marcello Ognis, un critico musicale che sarà molto attraente agli occhi della vice questore. Quest'ultimo, inoltre, conosceva molto bene la vittima e potrebbe rivelarsi essere il personaggio chiave con cui Fosca potrebbe risolvere il caso.

Allo stesso tempo Fosca metterà per un momento da parte la preoccupazione per la partenza ormai imminente del suo migliore amico Cosimo per New York,: a quanto pare la donna sarà molto attratta da Marcello.

Nel frattempo, Giulia dovrà riuscire a trovare lo spacciatore che ha venduto droga a due giovani fidanzati.

Dove rivedere le puntate di Fosca Innocenti

Non resta che attendere la messa in onda televisiva del terzo appuntamento della fiction di Canale 5, per scoprire ulteriori novità su chi ha ucciso la cantante lirica Jutta Fisher e per approfondire alcuni aspetti della vita privata di Fosca Innocenti.

Intanto chi volesse recuperare le precedenti puntate potrà farlo in qualsiasi momento tramite la piattaforma gratuita web di Mediaset play.