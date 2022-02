Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio 2022 sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, molte coppie della soap opera partenopea saranno invischiate in situazioni non proprio rosee. Rossella sarà molto triste per via del suo ex compagno Corrado e per il comportamento che Riccardo continua ad assumere nei confronti di questa sua conoscenza.

Franco Boschi, con Angela ormai lontanissima, finirà per avvicinarsi sempre di più alla ex Katia.

In tutto questo ci sarà spazio anche per Chiara, che finirà per essere presa di mira da Roberto e per vivere delle difficoltà sentimentali con Nunzio.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate al 18 febbraio: Riccardo cinico, problemi per Nunzio e Chiara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci sarà un bel po’ di scompiglio tra le varie coppie. Rossella avrà a che fare con Riccardo e il suo atteggiamento inaspettatamente cinico.

Nunzio e Chiara, nonostante i sentimenti corrisposti, dovranno vedersela con la distanza che rischia di sciupare la loro relazione.

Samuel, a un passo dal vedersi realizzare il suo sogno di mettersi con Speranza, vivrà una serie di difficoltà che sembreranno remargli contro.

Ferri verserà in uno stato di profondo malessere e tirerà fuori il suo disaggio interiore riversandolo sia su Lara che su Nunzio. I due uomini, per l’appunto, si scontreranno per questioni lavorative.

Un posto al sole: Ferri ha una nuova 'preda', Boschi si riavvicina a Katia

Ignaro di ciò che sta accadendo a Chiara, Nunzio sarà fortemente scoraggiato dalla sua situazione amorosa.

Come se non bastasse, il faccia a faccia con Katia (la madre) lo renderà ancora di più tormentato.

Nelle nuove puntate di Un posto al sole il compagno di Katia non vorrà saperne di lasciar andare la donna. Tutto ciò succederà mentre tra Nunzio e suo padre Franco si respirerà una grande aria di tensione. Il colpo di scena della soap riguarderà il riavvicinamento tra Boschi e la sua ex moglie Katia.

L’assenza di Angela comincerà a pesare nel cuore di Franco.

Nel frattempo Lara, grazie alla sua capacità di manipolare le situazioni, riuscirà a farsi largo all’interno della vita di Roberto, il quale, però, volgerà le attenzioni sulla sua nuova preda: Chiara.

La giovane Rossella comincerà a comprendere quanto gravi siano le condizioni di salute di Corrado, che peggiora di giorno in giorno. Alla fine la ragazza capirà che per un medico è assolutamente difficile non lasciarsi coinvolgere dai sentimenti.

Infine, nonostante gli imprevisti con cui Samuel si ritroverà a sbattere il muso, alla fine il ragazzo avrà una positiva conclusione del San Valentino che lo porterà a risvegliarsi, il giorno seguente, al settimo cielo. Arriverà il giorno dell’appuntamento di Cerruti, ma ci sarà del fermento.