L'episodio di Un posto al sole, andato in onda martedì 18 gennaio, ha mostrato il ritorno di Katia Cammarota. Quest'ultima è arrivata a Napoli per controllare suo figlio Nunzio, rimasto a lungo lontano da casa. Tale espediente narrativo è servito, però, anche a colmare il vuoto lasciato, alla Terrazza dalla partenza di Angela. Bianca è apparsa molto turbata da questo arrivo, mentre suo padre e Giulia hanno accolto calorosamente la donna, invitandola a restare nel loro appartamento. Ma cosa lega Franco e Katia? E cosa riserva il futuro per questo personaggio?

Un posto al sole: l'amore per Franco

Per comprendere meglio chi sia Katia (Stefania De Francesco), bisogna fare un piccolo salto indietro nel tempo di circa dieci anni. Donna dal passato molto controverso, Cammarota diventa mamma in giovanissima età. In seguito si è trovata a venire, diverse volte, a patti con la sua coscienza pur di mantenere suo figlio Nunzio. Le sue disperate condizioni economiche l'hanno, infatti, portata a trasgredire la legge in più occasioni. Nella sua vita però, un giorno, entra Franco Boschi di cui lei si innamorerà follemente. Tale sentimento però non sarà mai ricambiato realmente, Boschi le preferirà Angela e poi Giovanna. I due vivranno una storia passionale, mai sorretta da un sentimento forte da parte dell'uomo, eppure si sposeranno.

C'è un grande interrogativo però: come ha potuto Franco sposare una donna che non amava? E dove era Angela in quel momento?

Un posto al sole: il matrimonio in carcere

Va detto subito che in quel periodo Angela (Claudia Ruffo) si trovava in Africa, mentre Katia era finita in carcere. Franco (Peppe Zarbo) decise di sposare quest'ultima per aiutare suo figlio Nunzio, a quei tempi ancora interpretato da Vincenzo Messina.

Boschi capì che l'unico modo per aiutare il bambino era adottarlo e la strada più breve, per farlo, era sposare Katia. La cerimonia venne quindi celebrata in carcere. I due non ebbero un futuro roseo, inoltre dopo poco tornò Angela che mise per sempre la parola fine a questa relazione.

Upas, anticipazioni 2022: il ritorno di Katia

Molti fan hanno pensato che Katia possa creare nuovi "problemi" a Franco e Angela. Inoltre il tempismo, con cui la donna si è presentata alla Terrazza, ha fatto ipotizzare che la donna sia stata messa lì per sostituite la mamma di Bianca. In realtà, almeno per ora, non ci sono indizi che sembrano portare verso un tale epilogo, anche se ciò non è da escludere, visti i trascorsi della donna. Nelle prossime puntate infatti Katia sembrerà intenzionata a proteggere Nunzio (Vladimir Randazzo) da una delusione amorosa e a capire che intenzioni ha Chiara (Alessandra Masi). La donna infatti si mostrerà molto scettica in merito alle differenze sociali che dividono suo figlio e la giovane manager Petrone.