Nella settimana di San Valentino, Il Paradiso Delle Signore porta una ventata di novità nelle trame. Approfondiamo, quindi, cosa accadrà nelle puntate in onda dal 14 al 18 febbraio su Rai 1.

Dalle anticipazioni si evince che i piani di Dante e Fiorenza ai danni di Umberto proseguiranno senza sosta. Veronica ed Ezio posticipano la data del matrimonio, mentre quest’ultimo si avvicina sempre di più a Gloria. Tra Umberto e Flora scoppia la passione ma, involontariamente, la giovane stilista danneggia il commendatore. Continua il tentativo di Sandro di riconquistare il cuore di Tina, con speciali sorprese al Grande Magazzino milanese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresio se ne va di casa

La falsa confessione di Veronica, relativamente alla lettera minatoria indirizzata a Gloria, non passa inosservata e crea un profondo turbamento in Teresio. Non riuscendo più a guardare in faccia la futura moglie, l’uomo decidere di abbandonare la casa.

Intanto delle strane voci si diffondono sulla mancanza di Adelaide, Fiorenza e Dante approfittano di questa situazione per ideare un piano che danneggi Umberto.

Nel giorno di San Valentino il signor Romagnoli prepara una sorpresa per Beatrice. Invece Ezio, dopo essere tornato a casa, comunica a Veronica di voler rinviare le nozze.

In preda ai sensi di colpa, Gemma si determina a confessare al padre di Stefania la propria responsabilità per la lettera minatoria, ma viene fermata da sua madre.

Il commendatore Guarnieri cerca di convincere Flora ad accettare l'invito di Dante, al fine di carpire informazioni sulle sue strategie, ma il tutto gli si ritorce contro.

Sandro tenta ogni strada possibile per cercare di riconquistare Tina. Anche la vedova Zanatta, per tornare con Ezio, dice di essere disposta a rinviare la data del matrimonio, tuttavia il signor Colombo non riesce ancora a fidarsi ciecamente di lei.

Tra Flora e Umberto scoppia la passione

A Roma, Agnese scopre con amarezza che Rocco non è più interessato a sposare Maria perché il suo cuore ora batte per un’altra donna. Con il cuore a pezzi, la sarta decide di telefonare ad Armando per raccontare tutto ciò che ha scoperto su suo nipote.

Nel frattempo, i genitori di Stefania - Teresio e Gloria - aiutano una donna a far nascere il suo bambino.

Questo episodio non fa altro che aumentare la loro intesa.

Nel mentre, Flora ammette di essere particolarmente legata a Umberto e tra i due accade qualcosa di totalmente inaspettato.

Sandro fa una sorpresa a Tina: Il Paradiso delle Signore trame dal 14 al 18 febbraio

Dopo la notte di passione passata con Umberto, Flora finalmente si rende conto del sentimento che li unisce. Al Circolo, per casualità, quest'ultima incontra Dante e, involontariamente, gli rivela un’indiscrezione che lo stesso cercherà poi di usare per tenere sotto schiaffo Umberto. Nel dettaglio, l’informazione riguarda una lettera scritta dal commendatore Guarnieri per Flora e riguardante il coinvolgimento di Adelaide nella morte di Achille Ravasi.

Dopo aver scoperto che le nozze tra Veronica ed Ezio sono state rinviate, Gemma si sente sempre più responsabile e convinta di voler dire la verità al proprio patrigno.

Salvatore e Anna, nel frattempo, vanno a vedere il loro nuovo nido d’amore. E proprio in quel posto, il giovane barista sorprende la donna con una proposta di matrimonio.

Nel frattempo, Fiorenza riesce a intrufolarsi a Villa Guarnieri e ruba la lettera che Umberto ha scritto per Flora e dal contenuto possibilmente pericoloso, in quanto accenna alla colpevolezza presunta di Adelaide relativamente alla morte di Achille Ravasi. Dopo aver letto tutto, Dante mette in atto la sua vendetta contro Umberto, ora il banchiere è "nelle sue mani".

Intanto Sandro organizza una sorpresa per Tina al Paradiso delle Signore, nell’inconsapevolezza di quest'ultima, la quale viene attirata al Grande Magazzino da Vittorio con una scusa.