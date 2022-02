Hande Erçel e Kerem Bürsin si sono lasciati? Probabilmente sì, ma al momento non hanno ancora né confermato, né smentito la vicenda. Per questo la stampa turca sta cercando di captare qualche dettaglio in più attraverso amici e parenti, e l'ultima "presa di mira" è stata Burcu Özberk, l'attrice protagonista di Aşk Mantık Intikam, e nella vita cara amica di Hande.

Hande Erçel e Kerem Bürsin si sono lasciati?

I media turchi stanno facendo di tutto pur di scoprire qualche dettaglio in più sulla possibile rottura tra Hande Erçel e Kerem Bürsin. I due hanno lanciato qualche segnale in merito ad una possibile separazione, come quando Kerem Bürsin ha cancellato da Instagram il post con cui annunciava l'inizio della sua storia d'amore con Hande, ma oltre questo non c'è stato nulla: i diretti interessati non hanno né confermato, né smentito la fine della loro storia d'amore.

Per questo motivo i giornalisti turchi stanno scandagliando il terreno vicino alle loro persone più care, ovvero parenti e amici, e una delle ultime "vittime" è stata Burcu Özberk, la Esra Erten di Aşk Mantık Intikam.

Burcu Özberk dice la sua sulla fine tra Hande e Kerem

L'attrice è stata immortalata mentre usciva da un locale di Nişantaşı, quartiere nella parte europea di Istanbul. Oltre ad alcune domande relative alla sua serie in onda attualmente su Fox Turkiye, Burcu Özberk è stata interpellata in merito alla possibile rottura tra Kerem Bürsin e Hande Erçel, in quanto è molto amica di quest'ultima.

I giornalisti hanno "stuzzicato" Burcu sulla possibile rottura tra i due protagonisti di Sen çal kapimi, dicendole che, secondo alcuni, il loro amore sia solo una trovata pubblicitaria, ma la risposta dell'attrice è stata eloquente: "Non commento la relazione di nessuno, non è un mio diritto".

Aşk Mantık Intikam, Burcu su İlhan Şen: 'È un buon partner'

Ennesimo buco nell'acqua per un Gossip che sta facendo chiacchierare tutta la Turchia, intanto la stampa ha avuto anche modo di chiedere a Burcu Özberk come stia procedendo la sua collaborazione con İlhan Şen, l'interprete di Ozan Korfalı che l'affianca nella serie Aşk Mantık Intikam: "Finora ho lavorato in armonia con tutti i miei partner.

Questo mi rende felice e riflette sulle nostre vite. L'intesa nasce anche grazie al duro lavoro. İlhan è un buon partner, lavoriamo bene insieme".

Aşk Mantık Intikam prosegue la sua messa in onda su Fox Turkiye. Attualmente sono andate in onda 34 puntate e non si sa ancora per quanto proseguirà. Alcune indiscrezioni avevano annunciato la fine della serie con la puntata numero 39, rumor però smentito dal regista di Aşk Mantık Intikam, che con un tweet ha invitato il pubblico a ritenere attendibili solo le notizie che arrivano dalla produzione.