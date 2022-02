La fiction Doc- Nelle tue mani 2 continua ad appassionare i telespettatori di Rai 1 che sono curiosi di scoprire come si evolverà il rapporto tra Andrea Fanti e Cecilia Tedeschi. A fornire qualche dichiarazione sul caso è stata l'attrice che interpreta il ruolo di Cecilia, ovvero Alice Arcuri, la quale ha rivelato che il suo personaggio non ha mai smesso di pensare a Fanti: "Lei non riesce a dimenticarlo, adesso che stanno lavorando insieme c'è tanta tensione".

Arcuri: 'Andrea e Cecilia? C'è tensione'

Le vicende del medico Fanti e di tutti i medici del Policlinico Ambrosiano continuano a entusiasmare i telespettatori di Doc.

In attesa di scoprire cosa accadrà durante l'appuntamento che verrà trasmesso il 3 marzo, una delle nuove attrici arrivate della seconda stagione ha fornito qualche dettaglio interessante in merito al carattere particolare suo personaggio.

Cecilia è l'infettivologa che sin dai tempi degli studi ha coltivato un amore profondo per Andrea. Il medico di medicina interna alla fine ha scelto la collega Agnese, con la quale ha avuto due splendidi bambini.

Stando alle parole riportante in un'intervista rilasciata dall'attrice a TvMia, sembrerebbe che le tensioni tra Andrea e Cecilia non smetteranno di susseguirsi nei prossimi appuntamenti della fiction: "Si sente una tensione continua, adesso che stanno lavorando assieme, Cecilia non è mai riuscita a dimenticare Andrea", ha rivelato l'attrice.

Come visto nel corso delle scene già trasmesse, Cecilia sta indagando su quanto accaduto durante il periodo della pandemia. Il primario ha intuito che Fanti nasconde qualcosa e vuole fare di tutto per scoprire di cosa si tratta.

'Ero spaventata al pensiero di recitare in Doc'

Arrivata in questa seconda stagione, Alice Arcuri ha ammesso che: "L'idea di recitare nella fiction mi spaventava''.

Grazie al resto del cast, però, Arcuri non ha avuto problemi nel sentirsi ben accettata nel gruppo, nonostante si sia ritrovata in una squadra già affiatata e ben solida. A tal proposito ha rivelato: "Mi hanno fatto sentire come se fossi a casa mia, mi hanno aiutata tantissimo".

Nell'interpretare un'infettivologa, Arcuri ha raccontato di essere stata aiutata dal fatto di venire da una famiglia di medici.

Il suo bisnonno, il nonno, suo padre e anche il fratello dell'attrice infatti sono tutti dottori, quindi conoscono bene le dinamiche ospedaliere.

Durante l'intervista, Alice ha aggiunto durante gli studi ha più volte pensato di dedicarsi alla professione medica, ma dopo aver seguito un corso in cui si imparava a recitare, risalente ai tempi del liceo, ha deciso di dedicarsi al mondo dello spettacolo.