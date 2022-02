Jessica e Barù hanno stretto un legame davvero molto forte nella casa del Grande Fratello Vip. Per la principessa si tratta di una vera e propria infatuazione, ma Barù, nonostante gli avvicinamenti degli ultimi giorni, continua a frenare. L'amicizia tra i due non si sta trasformando in una storia d'amore, nonostante la principessa sia stata sempre molto chiara e diretta, palesando fin dal primo momento il suo interesse e i suoi sentimenti.

L'amicizia speciale tra Barù e Jessica

Jessica e Barù inizialmente si sono avvicinati per caso, ma poi il loro legame è cresciuto giorno dopo giorno, diventando un'amicizia molto speciale.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha sempre ribadito di non voler creare storie d'amore all'interno della casa del Grande Fratello Vip ma il loro avvicinamento aveva fatto ben sperare. Jessica si è presa una bella cotta per il concorrente ed è sempre stata sincera riguardo i suoi sentimenti e il suo interesse. Durante la festa di Carnevale c'è stato un grande avvicinamento tra Jessica e Barù. Tutti hanno sperato che stesse realmente nascendo qualcosa tra i due concorrenti, ma l'uomo ha poi confessato a Soleil e Lulù che non nascerà nulla tra lui e la principessa, neanche al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Una dichiarazione inaspettata per tutti coloro che lo hanno visto avvicinarsi moltissimo alla ragazza negli ultimi giorni.

La confessione di Barù a Soleil

Barù ha confessato a Soleil che se avesse provato qualcosa di importante per Jessica l'avrebbe già baciata da un pezzo. "Mi piace passare il tempo con lei" ha spiegato il nipote di Costantino della Gherardesca, sottolineando che per lui è solo un'amicizia e non prova un sentimento per lei. "Mi piace come amica" ha aggiunto, specificando di non aver intenzione di illudere nessuno.

Barù ha spiegato che le piace il contatto con lei e per questo l'abbraccia, ma si tratta di abbracci in amicizia, proprio come accade con Soleil. L'uomo ha chiesto di non fare pressioni, perché se avesse provato qualcosa per Jessica avrebbe già agito, ma non ha nessuna intenzione di parlarne ancora e di continuare a giustificarsi per il fatto che con lei non va oltre.

Barù a Lulù: ‘Non ci sarà nulla neanche fuori’

Barù, durante la notte, ha parlato anche con Lulù Selassié, a cui ha spiegato che con la sorella non nascerà nulla neanche una volta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. "Lei è bellissima e ha un bel carattere" ha spiegato Barù, sottolineando che non può sapere quello che accadrà in futuro. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha sottolineato che proprio perché la stima molto non ha nessuna intenzione di prenderla in giro. "Non ci sarà nulla neanche fuori" ha aggiunto il concorrente, spiegando che non fanno un favore a Jessica continuando ad insistere su questa cosa.