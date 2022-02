Cambio programmazione in casa Mediaset per questo 2022. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci sarà il gran finale di sempre della soap Una vita e la conseguente chiusura definitiva della soap.

Intanto, però, i vertici del Biscione hanno già acquistato i diritti per la messa in onda di una nuova soap che si intitola Dos Vidas, proveniente sempre dalla Spagna.

Chiude per sempre la soap Una vita: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per questo 2022 interesserà in primis la fortissima fascia del pomeriggio di Canale 5, dove a tenere banco sono le storiche soap che permettono alla rete di ottenere ottimi risultati dal punto di vista auditel.

La soap Una vita, dopo oltre un decennio di messa in onda quotidiana (e anche in prime time tra Canale 5 e Rete 4) chiuderà definitivamente i battenti.

In patria, infatti, il sipario su questa sera è calato già da un po' di tempo e ben presto anche per il pubblico italiano giungerà il momento di salutare per sempre i vari protagonisti di Una vita.

Il finale della soap iberica con protagonisti Genoveva e Felipe è in programma per l'estate 2022, dopodiché sarà lasciata vuota la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45.

Addio Una vita, in arrivo la nuova soap Dos Vidas su Canale 5: cambio programmazione 2022

Cosa andrà in onda al termine di Una vita? Al momento non si hanno ancora notizie certe anche se, i vertici del Biscione hanno acquistato i diritti per una nuova soap.

Si chiama Dos Vidas, arriva sempre dalla Spagna e dopo aver ottenuto un buon successo di ascolti e critiche in patria, si appresta a bissare il successo anche nel nostro Paese, che in questi anni ha accolto positivamente prima Il Segreto e poi Una vita.

In attesa di scoprire quale sarà la collocazione di Dos Vidas nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, tra le novità previste in questo 2022 va segnalato anche il programma Ultima Fermata.

Arriva Ultima Fermata, nuovo programma Mediaset prodotto da Maria De Filippi

Trattasi di una nuova produzione targata Fascino (casa di produzione di Maria De Filippi) dove saranno protagoniste delle coppie che sono in crisi e che vogliono mettersi in gioco e tentare il "tutto per tutto" per salvare il loro amore.

Al momento non si conosce ancora quale sarà la programmazione definitiva di questa nuova trasmissione, di cui sono partiti già i promo.

Ultima Fermata, secondo le indiscrezioni del momento, non dovrebbe avere un conduttore ufficiale bensì una "voce narrante" che guidi i telespettatori nel racconto, così come accade per Il Collegio e altri docu-reality.

Nel corso dell'estate, poi, la De Filippi e la sua squadra di autori dovrebbero produrre anche una nuova edizione di Temptation Island, il celebre reality show delle tentazioni campione di ascolti della programmazione estiva.