Dal 2015 al 2020, Natalia Titova è stata una delle professoresse di Amici, il fortunatissimo talent-show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Senza troppi clamori, due anni fa la compagna di Massimiliano Rosolino ha lasciato il suo posto da insegnante: la motivazione non è mai stata resa nota, almeno fino ad oggi. La danzatrice, che era stata per lungo tempo una delle maestre di Ballando con le Stelle, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo spiegando cosa l'ha spinta a dedicarsi ad altri impegni lavorativi.

Titova contro il talent: 'Non ero coinvolta emotivamente'

'Amici è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente', ha detto senza mezzi termini Natalia nella sua intervista per il magazine Nuovo. La ballerina ha lanciato quella che sembra essere una frecciatina al talent che a suo vedere non le ha dato gli stimoli giusti per restare al banco dei professori. 'Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori', ha proseguito la danzatrice. Ma d'altra parte, gli scontri tra i professori non sono per nulla una novità ad Amici, anzi sono parte del programma.

Anche Raimondo Todaro quest'anno, dopo essere stato anche lui un maestro di Ballando come Titova, si è reso protagonista di numerosi scontri soprattutto con la maestra Alessandra Celentano.

Ma contrariamente al suo ex collega. Natalia pare non aver trovato una sua dimensione all'interno di Amici. 'E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo', ha concluso, infatti, la danzatrice dalle cui parole non traspare di certo un ricordo troppo positivo della sua esperienza lavorativa all'interno del talent.

La vita di Natalia dopo l'esperienza ad Amici

Mentre la sua storia d'amore con Massimiliano Rosolino con cui ha due figlie prosegue nel migliore dei modi, per quanto riguarda il lavoro attualmente Natalia è impegnata con la sua arte. La ballerina ha fondato in quel di Roma un'accademia di ballo nella quale cerca di formare dei talenti nell'ambito della danza.

Inoltre Titova è spesso ospite in tv da Bortone nel programma 'Oggi è un altro giorno', ma ha rivelato che stare in tv per lei non è fondamentale.

La passione di Natalia per la danza è innegabile: la quarantasettenne ha dei movimenti che la rendono unica. D'altra parte dalle sue parole pare essere fondamentale anche il coinvolgimento emotivo per potersi dedicare ad un nuovo progetto lavorativo. Da poco, con il compagno, la donna è stata ospite di Verissimo: chissà se la ballerina avrà modo di esprimersi presto in tv con la sua passione, il ballo.