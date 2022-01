Cambio programmazione in arrivo sulle reti Mediaset per il prossimo mese di febbraio. Il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini, malgrado gli ottimi ascolti che sta registrando con la doppia puntata settimanale, perderà la serata del venerdì. Il motivo? Sulla rete ammiraglia del Biscione partiranno le nuove fiction che sono già attesissime dai fan, tra cui Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada e a seguire anche quella con protagonista Can Yaman.

Mediaset cambia programmazione: Grande Fratello Vip perde il venerdì

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di febbraio riguarderà in primis la serata del venerdì.

In queste settimane, a tenere banco è stato il raddoppio del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che anche di venerdì sera riesce a superare la soglia del 20% di share con picchi superiori al 22%.

Settimana dopo settimana, il reality show ha saputo conquistare il gradimento del pubblico del venerdì sera ma dall'11 febbraio in poi, dovrà rinunciare a tale serata.

Dopo essere state rinviata a "data da destinarsi", ecco che Mediaset tornerà a puntare sulle fiction in prima visione assoluta, per la prima serata di Canale 5.

Si partirà proprio venerdì 11 febbraio, quando è prevista la prima puntata di Fosca Innocenti, la nuova serie poliziesca ambientata ad Arezzo, con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

Arriva Fosca Innocenti e il raddoppio del GF Vip potrebbe anticipare al giovedì

A confermare la messa in onda di venerdì ci ha pensato la protagonista stessa che, in queste ore, ha condiviso sui social delle storie in cui annuncia che la data ufficiale di partenza è quella dell'11 febbraio.

Di conseguenza, nel venerdì sera di Canale 5 non ci sarà più spazio per il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini, che perderà la serata.

Ma che fine farà la doppia puntata del reality show che chiuderà i battenti solo il 14 marzo?

Non si esclude che il GF Vip possa raddoppiare di giovedì sera (come era previsto in un primo momento) e quindi Alfonso Signorini e i suoi vipponi potrebbero trovarsi a dover sfidare la temutissima fiction Doc - Nelle tue mani 2, con protagonista Luca Argentero.

Salta C'è posta per te: cambio programmazione Mediaset

In attesa di scoprire la collocazione definitiva del reality show a febbraio, il cambio programmazione Mediaset delle prossime settimane riguarderà anche C'è posta per te.

Il people show di Maria De Filippi, infatti, sabato 5 febbraio non andrà in onda su Canale 5.

La trasmissione salterà l'appuntamento per evitare lo scontro diretto con la finalissima del Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus che, per l'ultima serata, avrà al suo fianco Sabrina Ferilli come partner femminile.