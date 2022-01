Cambio programmazione in casa Mediaset per la stagione televisiva 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime pomeridiano, dove ci saranno dei cambiamenti legati alla messa in onda delle consuete soap pomeridiane. Occhi puntati in primi sulla chiusura definitiva di Una vita, la soap iberica che in questi anni ha appassionato una platea sempre più vasta di spettatori e che si appresta adesso a salutare il pubblico. Tuttavia, i vertici del Biscione, hanno già acquistato i diritti per la nuova soap Dos Vidas.

Chiude per sempre Una vita: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programma Mediaset di questo 2022 riguarderà in primis la fascia del pomeriggio feriale, dove ci saranno delle modifiche dopo la chiusura della soap spagnola Una vita.

Gli abitanti del quartiere di Acacias 38, che per tutti questi anni hanno tenuto compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset, saluteranno definitivamente gli spettatori di Canale 5.

Entro la prossima estate, infatti, è previsto il gran finale di sempre di Una vita, che segnerà la chiusura definitiva di questo prodotto che appassiona tutti i giorni una media di oltre due milioni e mezzo di telespettatori in daytime, con picchi che arrivano a toccare anche il 19% di share.

Dopo la chiusura di Una vita, arriva Dos Vidas su Canale 5

Un addio che sicuramente renderà dispiaciuti i milioni di spettatori e fan della soap, i quali dovranno salutare per sempre i volti noti di Acacias anche se, i vertici Mediaset, hanno già provveduto a trovare la soap che potrebbe sostituire Una vita nel daytime pomeridiano.

Per la nuova stagione televisiva del 2022, infatti, è prevista la messa in onda di Dos Vidas, una nuova serie iberica composta da un totale di 255 episodi, che in Spagna ha stregato e conquistato il pubblico e che, adesso, si appresta ad approdare anche nel pomeriggio di Canale 5.

Una soap molto attesa, complice anche la trama avvincente che proporrà agli spettatori.

Dos Vidas, infatti, segue due filoni narrativi: quello di Julia, ambientato nei giorni nostri, in Spagna, è quello di sua nonna Carmen, che vive negli anni '50 in Africa.

Le anticipazioni su Dos Vidas, la nuova soap opera Mediaset

La protagonista Julia è una donna infelice: tutta la sua vita è stata programmata nei minimi dettagli da sua mamma e anche dal suo futuro marito.

Un giorno, però, scoprirà un grande segreto legato proprio alla sua famiglia, che le causerà un turbamento interiore e che la porterà a riprendere in mano le redini della sua vita.

Insomma gli ingredienti per far sì che il pubblico di Canale 5 si appassioni a questa nuova soap opera sembrano esserci davvero tutti e, a questo punto, non resta altro che attendere la messa in onda di Dos Vidas, la quale potrebbe arrivare in tv tra la primavera e la prossima estate 2022.

Confermatissimo, invece, l'appuntamento con Beautiful, la soap opera a stelle e strisce che proseguirà la sua regolare messa in onda per tutta l'attuale stagione televisiva, premiato dal pubblico con una media che arriva a sfiorare anche i 3 milioni di spettatori al giorno in daytime.