Can Yaman risponderà alle domande delle fan su Rtl 102.5 domani, 11 febbraio. È questa la promessa che la conduttrice radiofonica Federica Gentile ha fatto il 10 febbraio durante la puntata di W l'Italia, il programma che conduce insieme ad Angelo Balguini. Intanto l'attore turco prosegue le riprese di Viola come il mare e dal 14 febbraio sarà nuovamente a Palermo.

Can Yaman in collegamento su Rtl 102.5 con Federica Gentile

Can Yaman, nella giornata dell'11 febbraio, risponderà alle domande delle fan su Rtl 102.5. È questa la notizia che Angelo Balguini e Federica Gentile hanno dato durante la puntata del 10 febbraio di W l'Italia, lo show radiofonico dell'emittente di Lorenzo Suraci in onda dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 13.

La conduttrice radiofonica ha promesso che tra le 13 e 15 si metterà alla ricerca di Can Yaman per "stanarlo" e come da lei stessa dichiarato: "Non sarà una mission impossible". Se dovesse riuscire a raggiungerlo, in diretta gli porrà alcune domande che verranno poste dalle sue fan.

Per Can Yaman non sarà la sua prima volta a Rtl 102.5. Infatti nel dicembre del 2020, insieme a Luca Bernabei (amministratore delegato della Lux Vide) annunciò la sua presenza nella serie tv di prossima uscita Sandokan, in cui vestirà il ruolo della Tigre di Mompracem. Nonostante l'annuncio sia stato fatto più di un anno fa, le riprese della fiction non sono ancora iniziate. Si parla dell'estate del 2022, ma nulla è ancora certo.

Proseguono le riprese di Viola come il mare: l'attore turco dal 14 febbraio nuovamente a Palermo

In quale occasione Federica Gentile beccherà Can Yaman? Attualmente non è dato saperlo, anche se l'attore nei prossimi giorni sarà ancora impegnato a Palermo con le riprese di Viola come il mare. Come annunciato da alcuni media locali, dal 12 febbraio alcune strade del capoluogo siciliano (dal centro storico all'Arenella) subiranno delle limitazioni al traffico per consentire le riprese, che si terranno dal 14 al 21 febbraio.

Saranno gli ultimi dettagli di questa produzione della Lux Vide, che andrà in onda su Canale 5 (per sei prime serate) a partire da venerdì 11 marzo. Al fianco di Can Yaman ci sarà Francesca Chillemi e la sceneggiatura è tratta dal romanzo di Simona Tanzini "Conosci l'estate?", che narra la storia di Viola (interpretata da Francesca Chillemi), una giornalista affetta da una malattia neuro degenerativa e da un disturbo della percezione: la sinestesia.

Quest'ultima peculiarità le consentirà di risolvere intricati casi. Durante il suo cammino incontrerà Francesco Demir (interpretato da Can Yaman) e il vissuto dei due protagonisti si svilupperà in un profondo legame.