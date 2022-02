Si avvicina sempre di più il debutto di Can Yaman con Viola come il mare su Canale 5. La serie che lo vede come protagonista con Francesca Chillemi esordirà in prima serata il prossimo 11 marzo. L'attore turco torna sulla rete ammiraglia Mediaset a quasi un anno di distanza dalla messa in onda di Mr Wrong, dizi che l'ha visto al fianco di Özge Gürel.

Viola come il mare: il debutto della serie televisiva con Can Yaman a marzo su Canale 5

Poco più di un mese e la Serie TV Viola come il mare debutterà su Canale 5. Come era già emerso dai listini pubblicati da Publitalia '80, la produzione che vede come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi occuperà la prima serata del venerdì (attualmente "in possesso" di Alfonso Signorini per il suo Grande Fratello Vip).

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il debutto è previsto per venerdì 11 marzo su Canale 5, a partire dalle 21:30 circa. La produzione è composta da 12 episodi, che verranno distribuiti in sei prime serate. La messa in onda della prima stagione terminerà il 15 aprile.

Questo sarà il primo lavoro di Can Yaman come protagonista in una serie tv italiana e sancisce la solida collaborazione che lo lega alla casa di produzione Lux Vide. L'attore turco, infatti, ha già fatto una breve apparizione nella serie Che Dio ci aiuti (prodotta sempre da Lux Vide) e la prossima estate dovrebbero iniziare le riprese di un altro lavoro della medesima casa di produzione, ovvero Sandokan.

I prossimi progetti di Can Yaman: Sandokan e la nuova serie turca per Disney Plus

Su Sandokan non si sa ancora nulla di preciso. Il progetto era stato annunciato nel dicembre del 2020, ma a causa della pandemia e di altre problematiche le riprese sono state sempre rinviate. Al momento si sa che al fianco dell'attore turco ci saranno Luca Argentero e Raoul Bova (quest'ultimo dovrebbe subentrare al preannunciato Alessandro Preziosi).

Per quanto riguarda la protagonista femminile non è stato ancora reso un nome ufficiale, ma si ipotizza che possa prendere parte al cast Mirian Leone o Matilde Gioli.

Intanto Can Yaman, molto presto, potrebbe rientrare in Turchia per girare una nuova serie. Pare infatti che abbia firmato un contratto con Disney Plus, per una serie che dovrebbe andare in onda prossimamente nella piattaforma digitale.

Anche su questo progetto non si hanno tante notizie in merito, nemmeno sull'attrice che affiancherà l'attore in questa nuova avventura.

La serie verrà diretta da Uluç Bayraktar, mentre la produzione è stata affidata alla Ay Yapım, che nella sua lista di successi può anche contare Ada Masalı, di cui l'ultima puntata è andata in onda in Turchia l'11 dicembre del 2021.