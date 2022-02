Doc - Nelle tue mani tornerà in onda con la quinta delle otto puntate previste, giovedì 17 febbraio. Grande attesa come sempre, per conoscere gli sviluppi delle vicende riguardanti Andrea Fanti e la sua squadra. In particolare, sembrerà esserci qualcosa di compromettente riguardante proprio Doc e che verrà scoperto dal nuovo arrivato Damiano Cesconi. Di cosa si tratterà? I problemi per Fanti riguarderanno anche il suo rapporto sempre in più in crisi con la figlia Carolina. Di seguito qualche anticipazione su ciò che andrà in onda il prossimo 17 febbraio su Rai 1.

Damiano fa una scoperta sconcertante: Doc e la squadra nei guai?

Continua il successo di questa seconda stagione di Doc- Nelle tue mani, il medical drama che vede tra i protagonisti Luca Argentero nei panni di Doc, ovvero Andrea Fanti. Nel primo degli episodi in onda giovedì 17 febbraio, Fanti si ritroverà a far fronte ai pregiudizi dell'intero ospedale nel momento in cui si tratterà di curare una carcerata, accusata di aver ucciso la figlia. L'ex moglie Agnese in questo frangente, supporterà Andrea mentre Damiano Cesconi scoprirà qualcosa di compromettente su Doc e sulla squadra e non saprà come agire.

Doc e Carolina sempre più distanti: Le anticipazioni del 17 febbraio

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Damiano sembrerà trovarsi tra due fuochi.

Tutto sarà ancora più complicato per lui, nel momento in cui dovrà fare ritorno a Roma per aiutare il padre che sembrerà essersi messo in una brutta situazione. Nel corso della quinta puntata, Caruso offrirà il proprio aiuto a Cesconi per risolvere la questione del padre, ma vorrà qualcosa in cambio. Sarà una sorta di ricatto?

In attesa di saperne di più, si vedrà finalmente Riccardo prendersi una pausa dal lavoro. Il giovane organizzerà una gita fuori porta con Alba, ma la loro breve vacanza non andrà secondo i loro piani. Nel frattempo, i rapporti tra Doc e la figlia Carolina saranno sempre più tesi. Padre e figlia saranno sempre più distanti e Andrea dovrà fare i conti con se stesso.

Doc infatti, si ritroverà a riflettere sul futuro. L'uomo si domanderà se valga la pena o meno portare avanti la sua battaglia per salvare il reparto e la squadra o se sia meglio arrendersi.

Doc- nelle tue mani, come rivedere le puntate

Non manca molto al termine di questa seconda stagione di Doc-Nelle tue mani e che tanto sta appassionando il pubblico di Rai 1. Le prime puntate andate in onda precedentemente a Sanremo 2022, hanno ottenuto degli ascolti record, con una media di telespettatori che ha superato i 6 milioni. Chi si fosse perso le puntate precedenti, può recuperale collegandosi al sito RaiPlay. Per accedere ai contenuti della piattaforma, è necessario avere solo una mail valida e una password.