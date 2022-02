Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Doc-nelle tue mani, nella quarta puntata della seconda stagione che andrà in onda giovedì 10 febbraio in prima serata su Rai 1 alle 21:25 ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, il quarto appuntamento della fiction in cui andranno in onda il settimo e l'ottavo episodio, è slittato di una settimana, a causa della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Inoltre, c'è da aggiungere che in questa quarta puntata ci sarà un omaggio ai medici che hanno combattuto in prima linea durante l'emergenza sanitaria da coronavirus.

Poi, verrà fatta luce sulla morte di Lorenzo Lazzarini, uno dei protagonisti della Serie TV. Allo stesso tempo, verrà spiegato dettagliatamente il significato di Cane Blu, parola in codice usata ormai da tutti i medici della squadra di Fanti.

Fanti dovrà occuparsi della sua ex specializzanda Silvia

Nella quarta puntata della serie tv Doc-nelle tue mani andranno in onda il settimo e l'ottavo episodio della seconda stagione. In particolare, il settimo episodio sarà intitolato "Fare una scelta". Entrando nello specifico della trama di questo episodio, Andrea Fanti dovrà occuparsi di Silvia, una sua ex specializzanda. Quest'ultima avrà un legame anche con Enrico e grazie a lei, verranno fuori alcuni dettagli molto interessanti del passato dello psicologo Sandri.

Nel frattempo però, Doc dovrà fare i conti con i suoi nemici che aumenteranno sempre di più, in quanto sono in tanti a non rivolerlo come primario del reparto di Medicina interna. Invece, Giulia dopo tanto tempo lascerà cadere la sua corazza e si aprirà con Damiano, il nuovo internista che è andato a sostituire proprio Lazzarini.

Nell'ottavo episodio verrà fatta chiarezza sulla morte di Lazzarini

Poi, nell'ottavo episodio intitolato "Cane Blu" verrà fatta chiarezza proprio sul significato del nome in codice utilizzato dal team di Fanti. Infatti, i protagonisti in tutte le puntate che sono state mandate in onda fino ad oggi hanno utilizzato la parole "Cane blu" durante le difficoltà.

Però c'è anche da aggiungere che questo episodio sarà molto intenso, in quanto si parlerà nello specifico del coronavirus e ci sarà un vero omaggio ai medici che hanno lottato in prima linea durante l'emergenza sanitaria. Inoltre, verranno al pettine tutti i nodi inerenti alla morte di Lorenzo Lazzarini, ma anche tutto ciò che è capitato durante quel periodo agli altri protagonisti della serie tv targata Rai.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva di giovedì 10 febbraio per scoprire tutte le novità e fare chiarezza su alcuni punti molto cari ai telespettatori della fiction.