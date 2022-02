Durante la serata di giovedì 24 febbraio andranno in onda l’undicesimo e il dodicesimo episodio di Doc-Nelle tue mani. Nella sesta puntata ci saranno colpi di scena, infatti, Andrea e Cecilia lavoreranno fianco a fianco e, fra di loro, si creerà sintonia. Nel frattempo, Agnese resterà senza parole, nel momento in cui scoprirà che Manuel è ricoverato in ospedale. Inoltre, durante la serata, verranno trattate le vicende degli altri medici del Policlinico Ambrosiano, fra cui Gabriel, che farà una confessione ai colleghi, mentre le scelte di Damiano creeranno problemi nel rapporto con Giulia.

Invece, fra Alba e Riccardo la situazione non sarà idilliaca.

Doc-Nelle tue mani, anticipazioni 24/2: Andrea e Cecilia lavorano insieme e c’è sintonia

Andrea Fanti e Cecilia si sono conosciuti ai tempi dell’università, quando i due medici dell’ospedale milanese studiavano insieme anche ad Agnese. Durante la serata di giovedì 24 febbraio ci sarà un colpo di scena nel rapporto fra Tedeschi e il papà di Carolina. Infatti, le anticipazioni delle nuove puntate di Doc-Nelle tue mani rivelano che Andrea e Cecilia lavoreranno a stretto contatto durante un’emergenza. Fra il dottor Fanti e Tedeschi ci sarà sintonia. Al momento, però, le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono dettagli ulteriori in merito a ciò che accadrà fra i due medici.

Doc-Nelle tue mani, episodi 24/2: Agnese è senza parole per il ricovero di Manuel, Andrea si avvicina all’ex

Nel frattempo, il rapporto fra Agnese e Davide non sembrerà andare per il verso giusto. Infatti, Tiberi sarà sempre più incerta sul da farsi e, inoltre, accadrà un fatto inaspettato. A tal proposito, l’ex moglie di Andrea resterà senza parole perché si accorgerà che Manuel, il bambino che ha ottenuto in affido, è ricoverato al Policlinico Ambrosiano.

A quel punto, i genitori di Carolina si avvicineranno, perché il dottor Fanti sarà intenzionato a stare accanto alla ex, nel momento di difficoltà.

Doc-Nelle tue mani, puntate 24/2: Damiano e Giulia si allontanano, Gabriel fa una confessione al team

Inoltre, durante gli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo nella serata di giovedì 24 febbraio verranno trattate le vicende legate a Damiano e Giulia.

I due medici avranno dei problemi per via delle scelte prese da Cesconi, che incrineranno la relazione con Giordano. Gabriel, invece, farà una confessione dolorosa al team. Purtroppo, fra Alba e Riccardo le cose non andranno bene e la coppia avrà un equilibrio precario. Non resta che attendere le nuove puntate di Doc-Nelle tue mani, per scoprire come proseguiranno le vicende dei dottori del Policlinico Ambrosiano.