L'ultima puntata di Doc - Nelle tue mani 2 andrà in onda giovedì 24 febbraio e i colpi di scena e le novità non mancheranno per il pubblico della soap targata Rai 1. Per il finale di stagione, Andrea tornerà ad indossare il camice da primario per la simulazione, mentre in ospedale bisognerà affrontare il ricovero di Manuel, il bambino in affido da Agnese. La donna e il suo ex marito saranno sempre più vicini, mentre tra Damiano e Giulia ci saranno dei problemi. Gabriel confiderà ai suoi colleghi una dolorosa verità sul suo conto, ma presto il suo lavoro cambierà le cose.

Il ricovero di Manuel preoccuperà Agnese: anticipazioni Doc - Nelle tue mani 2

Doc - Nelle tue mani 2 tornerà giovedì 24 febbraio con l'ultima puntata che terrà i telespettatori con il fiato sospeso fino al gran finale. Nel primo episodio intitolato "Ragioni e conseguenze", Manuel, il bambino preso in affido da Agnese e Davide avrà dei problemi. Il piccolo paziente sarà ricoverato al Policlinico Ambrosiano e ci saranno attimi di forte preoccupazione per la sua salute che faranno riavvicinare molto Andrea Fanti e la sua ex moglie. Le anticipazioni non rivelano se si tratterà soltanto di un riavvicinamento emotivo o se invece potrebbe esserci un ritorno di fiamma per li protagonista e la sua ex moglie.

Ci sarà spazio anche alle storie dedicate agli altri medici e in particolare Damiano che con le sue scelte rischierà di compromettere il suo rapporto con Giulia.

Gabriel sarà sincero con i suoi colleghi: anticipazioni ultima puntata di giovedì 24 febbraio

L'episodio finale di Doc - Nelle tue mani 2 che andrà in onda giovedì 24 febbraio si intitola "Gold Standard" e vedrà protagonista Andrea Fanti alle prese con un giorno molto importante per lui.

Il medico, infatti, dovrà affrontare la prova di simulazione e per questo motivo ritornerà a indossare il camice da primario. La prova, tuttavia, si rivelerà molto più complicata del previsto, perché ci sarà un blackout informatico che obbligherà Fanti a prendere una serie di decisioni rischiose. Ci sarà spazio anche per Gabriel Kidane che troverà il coraggio di confessare ai suoi colleghi di reparto una verità molto dolorosa sul suo conto.

Per il medico, tuttavia, arriverà un lavoro su un caso che riguarda una paziente speciale che cambierà ancora una volta le carte in tavola.

Doc - Nelle tue mani ha conquistato il pubblico anche con la seconda stagione, ottenendo un'ottimo riscontro negli ascolti. La puntata del 10 febbraio che ha visto un omaggio a tutti i medici che hanno lottato durante la pandemia, sulle note della canzone Jerusalema, ha conquistato oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori.