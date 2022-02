Don Matteo 13 tornerà in onda da marzo in prima visione su Rai 1. Terence Hill, però, non sarà più il protagonista assoluto di questa storica fiction del prime time della tv di Stato dato che, come ha svelato lui stesso, è stato sostituito dalla new entry Raoul Bova.

Il motivo? Terence ha svelato che non avrebbe mai lasciato il cast di questa sera ma, alla fine, è stato "fatto fuori", perché la Rai e Lux Vide non hanno accettato le sue condizioni e le sue richieste per continuare ad essere il protagonista indiscusso di questa storica fiction giunta alla sua tredicesima stagione.

Terence Hill 'fatto fuori' dal cast: il retroscena sulla fiction Rai, Don Matteo 13

Nel dettaglio, a svelare dei retroscena su Don Matteo 13 ci ha pensato lo stesso Terence Hill in una recente intervista, dove ha svelato per la prima volta come stanno realmente i fatti e i motivi che si celano dietro questo addio del tutto inaspettato.

L'attore ha fatto sapere che, prima di cominciare a girare la nuova stagione, aveva chiesto alla Rai e alla Lux Vide (casa di produzione della fiction) di modificare la struttura della serie e di realizzare soltanto 4 puntate.

Terence aveva spiegato loro che per lui, girare 10/12 puntate era diventato molto dispendioso dal punto di vista delle energie e quindi chiese di ridurre il numero delle puntate.

La verità di Terence Hill sul suo addio in Don Matteo 13

La risposta della Rai e di Lux Vide, però, non fu positiva e così lo storico attore di Don Matteo venne "fatto fuori" dal cast per lasciare spazio alla new entry Raoul Bova.

"Non volevo lasciare la tonaca. Hanno bisogno di soldi. Con soli quattro episodi non hanno un sufficiente ritorno economico, quindi ne stanno producendo dieci.

Quattro li faccio io e il resto Raoul Bova", ha svelato l'attore rivelando così questo retroscena sul dietro le quinte di Don Matteo 13.

E così, a partire dal prossimo marzo 2022, gli spettatori e fan della fiction potranno vedere Terence soltanto nei primi episodi dopodiché si assisterà alla sua uscita di scena, ma potrebbe non essere un addio finale.

Non si esclude un ritorno di Terence nelle future stagioni di Don Matteo

Non si esclude, infatti, che Terence Hill possa continuare a far parte del cast delle future stagioni di Don Matteo sempre per un numero limitato di episodi.

Ad alimentare la possibilità di un ritorno in scena di Terence nelle prossime stagioni della fiction è stato anche Nino Frassica, che in una sua intervista aveva parlato di un "arrivederci" per lo storico personaggio di Don Matteo ma non di un addio definitivo a questa fortunatissima fiction che, ancora oggi, appassiona milioni e milioni di telespettatori su Rai 1.