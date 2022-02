Le avventure della serie televisiva di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapımı), stanno continuando a stupire. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset dal 7 all’11 febbraio 2022, la piccola protagonista Kiraz Bolat (Maya Basol) rimarrà abbastanza male quando suo nonno Kemal Özcan (Sinan Albayrak) non manterrà una promessa che le aveva fatto: in particolare quest’ultimo non avrà altra scelta oltre a quella di farsi indietro, a causa dell’opposizione di suo figlio Serkan (Kerem Bürsin). Intanto tra il ricco imprenditore e Eda Yildiz Eda (Hande Erçel) trionferà l’amore, dal momento che dopo essere tornati insieme in maniera definitiva si prepareranno a condividere la bellissima notizia con i propri cari.

Spoiler Love is in the air, episodi dal 7 all’11 febbraio: Eda convince Aydan a essere sincera, Kemal delude la nipote Kiraz a causa di Serkan

Le anticipazioni degli episodi della soap opera in onda su Canale 5 da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio come di consueto dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, raccontano che Eda non appena verrà a conoscenza che il vero padre di Serkan in realtà è Kemal, riuscirà a convincere Aydan (Neslihan Yeldan) a essere sincera con suo figlio: a sorpresa il ricco architetto quando saprà la sconvolgente verità, e quindi di essere nato da una notte di passione che sua madre ha trascorso con Kemal tanti anni prima, non la prenderà per niente bene. La reazione di Serkan infatti sarà isterica, dato che non vorrà accettare il compagno della madre come suo genitore.

Successivamente Kiraz si affezionerà sempre di più al nonno, al punto da invitarlo a prenderla al suo primo giorno di scuola: Kemal finirà per deludere la nipotina, quando su richiesta di Serkan si vedrà costretto a mancare all’appuntamento. Kiraz parecchio amareggiata si chiuderà nel bagno dell’istituto con l’amico Can (Ahmet Efe Metekoğlu), facendo preoccupare tantissimo i suoi genitori Eda e Serkan.

Eda vuole annunciare il suo ritorno di fiamma con Serkan ai loro familiari, Aydan decisa a far interagire suo figlio con Kemal

In realtà Kiraz utilizzerà un escamotage con l’aiuto di Can con l’obiettivo di sistemare la situazione, cioè di far avvicinare suo padre Serkan a Kemal. Quest’ultimo nel contempo verrà ringraziato da Eda, infatti quando saprà che è accorso a scuola per aiutare sua figlia lo inviterà insieme a Aydan in una cena organizzata appositamente da lei per mettere al corrente tutti i familiari del suo ritorno di fiamma con Serkan.

Infine anche la signora Bolat non rimarrà ferma a guardare, visto che si darà da fare per far nascere un rapporto tra il figlio e il suo compagno Kemal.