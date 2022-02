Continua l'appuntamento con Fosca Innocenti, la nuova fiction di Canale 5 con protagonisti gli attori Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

Gli spoiler della seconda puntata, prevista per il 18 febbraio in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset, annunciano vari colpi di scena. In sintesi, la decisione di Cosimo di volare a New York porterà la protagonista a fare luce nei propri sentimenti.

Anticipazioni Fosca Innocenti, puntata 18 febbraio: la protagonista indaga sulla morte di Cosimo

Le anticipazioni di Fosca Innocenti sulla seconda puntata in onda venerdì 18 febbraio dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi italiani annunciano piacevoli sorprese.

Nell'episodio della serata dal titolo "La notte degli imbrogli", la tranquillità di Arezzo sarà sconvolta dalla morte di Asia Borghi. Proprio quest'ultima verrà ritrovata senza vita in circostanze davvero sospette. Ben presto, si scoprirà che la signora è niente di meno che una vecchia compagna di scuola della protagonista. Per questo motivo, la squadra del vicequestore si getterà a capofitto per acciuffare il responsabile del delitto: le indagini si riveleranno più difficili del previsto in quanto Asia dimostrerà di non avere scheletri nell'armadio. La vittima, infatti, era una persona tranquilla e senza nemici.

Per questo motivo, la protagonista inizierà a indagare nell'ambito lavorativo, visto che Asia insegnava recitazione in una scuola di Ferrara.

La vicequestore e le colleghe non tralasceranno nemmeno il più insignificante indizio pur di affidare alla giustizia il colpevole.

La vicequestore capisce di provare un sentimento per Cosimo

Nella seconda puntata di Fosca Innocenti trasmessa il 18 febbraio in prima visione assoluta, ci sarà spazio anche per la vita privata della protagonista.

La donna, infatti, continuerà a essere molto inquieta a causa della decisione di Cosimo di voler volare a New York negli Stati Uniti d'America.

Ben presto la vicequestore si convincerà di provare un sentimento per quell'amico determinato a lasciare la sua vineria aretina per conquistare il suo sogno americano.

Riassunto della puntata precedente

Nella prima puntata della fiction, la protagonista ha ricorso al suo olfatto fuori dal comune per sentire indizi risolutivi su una rapina finita male. La vicequestore con la sua squadra composta interamente da donne si è impegnata nella risoluzione del caso, che ha visto la morte del proprietario di un ricco bar e del rapitore ucciso dal responsabile della sicurezza.

La nuova fiction con l'attrice Vanessa Incontrada va in onda ogni venerdì dalle ore 21:20 sui teleschermi di Canale 5, è inoltre visibile on demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".