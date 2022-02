Fosca Innocenti è la nuova fiction del prime time di Canale 5 con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Le anticipazioni riguardanti la programmazione di questa nuova serie televisiva Mediaset rivelano che, il prossimo venerdì 18 febbraio, andrà in onda la seconda puntata in prima visione assoluta, che si preannuncia densa di sorprese.

Fosca si ritroverà a dover indagare sul caso della morte di una sua amica mentre Cosimo annuncerà e confermerà la sua decisione di andare via da Arezzo.

Le anticipazioni della seconda puntata di Fosca Innocenti del 18 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa seconda puntata di Fosca Innocenti in programma venerdì 18 febbraio in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che sarà in onda l'episodio dal titolo "La notte degli imbrogli".

Tutto ruoterà intorno alla morte di Asia Borghi, una ex compagna di scuola di Fosca, la quale verrà trovata morta assassinata.

La donna insegnava recitazione all'interno di un liceo di Ferrara: la sua morte lascerà sconvolta Fosca, la quale si metterà subito al lavoro per poter indagare e cercare di arrivare a scoprire la verità su quanto sia accaduto e far luce così sulla morte della povera Asia.

Cosimo pronto a lasciare per sempre Arezzo: anticipazioni Fosca Innocenti del 18 febbraio

Ma, in questa seconda puntata della fiction Mediaset, ci sarà spazio anche per le vicende di Cosimo. Le anticipazioni di Fosca Innocenti di venerdì 18 febbraio 2022, rivelano che l'uomo sarà sempre più convinto del suo trasferimento a New York.

Cosimo ha intenzione di lasciare Arezzo e si prepara così a lasciare per sempre la città. Un duro colpo per Fosca che, proprio per questo motivo, apparirà fortemente turbata e inquieta.

Insomma una seconda puntata decisamente scoppiettante quella di Fosca Innocenti in programma venerdì prossimo in prime time su Canale 5, nella serata che la Serie TV ha ereditato dal Grande Fratello Vip 6.

Il GF Vip 6 lascia spazio a Fosca Innocenti e parte la sfida con Il Cantante Mascherato

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo essere andato in onda per quasi un'intera stagione col doppio appuntamento settimanale del lunedì e venerdì sera, da questa settimana cambierà programmazione e passerà al giovedì sera, per lasciare spazio a questa attesissima fiction con Vanessa Incontrada.

Quale sarà il verdetto ascolti di questo nuovo prodotto destinato alla prima serata Mediaset? Fosca Innocenti, in queste settimane di messa in onda, dovrà vedersela contro la terza stagione de Il Cantante Mascherato, la trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci che tornerà su Rai 1 con sei nuove puntate.