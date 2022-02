Francesco Totti e Ilary Blasi hanno messo a tacere le voci riguardanti una presunta rottura. In un’intervista al settimanale Di Più, un presunto amico dell’ex calciatore della Roma ha confermato la presunta crisi tanto da parlare di una “separazione in casa” da tempo per i due coniugi.

La smentita dei coniugi

In seguito alle voci di una presunta crisi matrimoniale, Ilary Blasi aveva postato sui social delle foto mentre si trovava a cena con la sua famiglia e con il marito Francesco. Dal canto suo, anche l’ex capitano della Roma aveva rotto il silenzio: “Fake news”.

Il diretto interessato aveva invitato i giornalisti ad avere rispetto per i suoi figli. Poi, si era detto stanco a dover sempre smentire le voci di rottura con la consorte.

La versione dell’insider

Nonostante la smentita dei coniugi Totti-Blasi, un insider ha fornito una versione completamente diversa. Stando all’intervista rilasciata al noto magazine, Francesco e Ilary sarebbero in crisi da mesi: “La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa”. Il presunto amico di Totti, sostiene che la coppia sarebbe separata in casa da mesi. Ma non solo: “Francesco sta andando via dal loro attico di 600 metri quadrati”. Stando alla versione dell’insider, l’ex calciatore a breve andrebbe a vivere nella villa di Casal Palocco vicino alla sua mamma.

Inoltre, si parlerebbe degli avvocati di Francesco e Ilary a lavoro per le pratiche di separazione. Nell’intervista il presunto amico di Francesco Totti, ha fatto sapere che i dissapori della coppia sarebbero nati da incomprensioni, malumori e silenzi.

Ovviamente, la versione del presunto amico rimane solamente una supposizione poiché i coniugi Totti-Blasi hanno negato la fine del matrimonio.

‘Crisi per motivi economici’

A gettare ulteriore benzina sul fuoco sulla presunta crisi di coppia tra Totti e Blasi, ci sarebbero problemi di natura economica. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'ex calciatore avrebbe lasciato gestire la sua immagine alle sorelle di Ilary e ai loro rispettivi mariti. L’estromissione da parte dell’ex preparatore atletico e migliore amico di Francesco sarebbe cominciato a pesare sempre di più.

Nonostante i malumori del 45enne, la maggioranza delle quote ormai sarebbe tutta in mano alla famiglia Blasi. Infine, potrebbe avere inciso anche la presunta presenza di terze persone. Stando ai rumors, Totti avrebbe conosciuto una donna di nome Noemi mentre Ilary avrebbe incontrato un collega a Mediaset. A differenza dell'ex calciatore, però, Blasi starebbe continuando a provare il tutto per tutto per salvare il matrimonio.

Anche in questo caso si tratta di supposizioni, poiché ribadiano che i due coniugi non hanno mai detto di essere in crisi.